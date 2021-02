Aspec pide que octógonos se consignen en la etiqueta y no en adhesivos

La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) expresó su rechazo total al pedido que la Asociación de Exportadores (Adex) hizo al Ministerio de Salud para postergar un año más el inicio de la segunda fase sobre el uso de adhesivos con octógonos en los envases.

La agrupación cuestionó el requerimiento del gremio exportador, argumentando que las estadísticas demuestran que la mayor parte de víctimas mortales por COVID-19 eran personas con sobrepeso y obesidad, que son dos de las consecuencias más visibles de la ingesta de los productos ultra procesados con cantidades excesivas de azúcar, grasas y sal que son precisamente los que están obligados a etiquetarse con octógonos.

Aspec resaltó que, de acuerdo al Manual de Advertencias publicitarias, aprobado por el Decreto Supremo N° 012-2018-SA, se establece las características, ubicación, tamaño y demás normas sobre el uso de los octógonos en los envases, el cual salió publicado en 2018 pero su vigencia iba a comenzar recién el 16 de junio de 2019.

’'Es decir, la industria alimentaria conocía la norma desde hace 2 años y 8 meses, tiempo más que suficiente para prepararse a fin de implementarla sin problemas ’', resume Aspec, quien espera que el Minsa no acceda a esta solicitud de Adex.

No obstante, el Gobierno cedió - prosigue Aspec - y expidió el Decreto Supremo N° 015-2019-SA que se publicó el 15 de junio de 2019, el cual modificó el referido Manual de Advertencias Publicitarias tras ’'la presión de la industria’'.

Entre los cambios del citado DS N° 015-2019-SA está el numeral 8 del Manual, mediante el cual se autorizó a la industria la colocación de adhesivos con los octógonos por un año adicional y a las micro y pequeñas empresas para que pudieran hacer lo mismo hasta el 31 de marzo de 2022.