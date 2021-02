Gamarra en riesgo de perder el 50% de su venta anual

Luego de 22 días de cierre por el confinamiento que dispuso el Gobierno debido a la segunda ola de contagios Covid-19, los empresarios de Gamarra manifiestan que están a punto de perder el 50% de su venta anual.

“Gamarra por segundo año consecutivo, agoniza. Hemos perdido la campaña de verano, la campaña escolar, corre en riesgo la del día de la Madre y la de invierno, es decir, el 50% de nuestra venta anual. Esto genera la quiebra de miles de microempresarios, la ruptura de la cadena de pagos, desempleo y ahonda la informalidad”, precisaron en un comunicado firmado por cuatro asociaciones del emporio comercial.

Exhortaron a que el Gobierno agilice con las medidas de reactivación económica, ya que hasta el momento solo quedó en anuncio el Programa de Apoyo Empresarial para micro y pequeñas empresas (PAE Mype). “A la fecha no ha sido reglamentado y no conocemos sus alcances, no sabemos si realmente beneficiará a la microempresa a nivel nacional”, apuntaron.

Por otro lado, rechazaron que el Ejecutivo no haya aplicado las salvaguardas a las importaciones textiles de China y Bangladesh que fueron recomendadas por Indecopi, lo cual se suma al perjuicio de la producción nacional.

“Hace unos días tuvieron la oportunidad de ponerse del lado de los productores peruanos, y aplicar las salvaguardias provisionales que el Indecopi, técnicamente, recomendó para la importación de prendas de vestir de China y Bangladesh, pero determinaron darle la espalda al microempresario nacional y beneficiar aún más a las industrias asiáticas”, expresaron.

En línea con este panorama, anunciaron un plantón de protesta este jueves 25 de febrero 8.00 a.m. para exigir al Gobierno Central medidas reales para su reactivación económica y productiva.

Pidieron que se intervenga y retire definitivamente al comercio informal que campea en los alrededores del conglomerado. Y que se les permita trabajar de forma presencial con un aforo reducido y que se abran la totalidad de las puertas de ingreso y salida del emporio, para evitar aglomeraciones y permitir el tránsito fluido de los clientes.