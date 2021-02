La cuarentena y sus riesgos en la recuperación económica

El primer año de la pandemia, como era de esperarse, afectó al Producto Bruto Interno (PBI) del Perú, que se ubicó en un -11,1%, el mayor retroceso en los últimos 30 años.

La economía mostró signos de recuperación tras su reactivación por completo, no obstante, la segunda ola de contagios de la COVID-19 obligó al Ejecutivo a confinar a la ciudadanía durante un mes afectando a los sectores productivos, sobre todo de las regiones con nivel de alerta extremo como Lima.

¿Cuáles son las perspectivas para la economía peruana con esta nueva cuarentena?

Para el economista de la Universidad de Lima, Javier Zúñiga, los datos del PBI ha sido resultado de una mejoría en el mes de diciembre; sin embargo, reconoce que las medidas restrictivas del Ejecutivo dificultan el panorama de los próximos meses. “Ese resultado más el confinamiento complica un poco en cuál sería la perspectiva de la economía peruana para el 2021”, señaló a RTV Economía.

Kurt Burneo, profesor del Centrum católica, afirmó que el factor estadístico o rebote se apreciará a partir del mes de abril . Asimismo, expresó que la cuarentena iniciada en febrero si afectará la recuperación iniciada.

El especialista precisó que la magnitud de la afectación en términos de crecimiento producto del aislamiento social, por ahora de un mes, podría afectar la sostenibilidad fiscal a medida que se extienda la cuarentena o se demora la reactivación económica obligará al Estado a mantener las ayudas estatales como consecuencia de una incipiente recuperación de las actividades.

Recursos se agotan

“Un bono de 600 soles no puede ser suficiente suponiendo que todos recibieran el bono. Me preocupa que se nos están acabando los recursos ahorrados durante muchos años, pero en estos momentos ya los recursos empiezan a acabarse y me da la sensación que este bono será el último”, indicó Zúñiga al ser consultado por el pago del subsidio y su efecto paleador a las familias afectadas por la crisis económica.

Por ello, Burneo Farfán advirtió que el Perú tendría que elevar sus niveles de endeudamiento, un escenario nada favorable para nuestro país, ya que “mientras más se endeude seremos menos solventes y una menor solvencia va a significar necesariamente un incremento de los bonos soberanos para que puedan ser aceptados dentro del mercado”.

En caso de no establecerse una senda fiscal sostenible el riesgo será mayor desde las perspectivas de los mercados y con ello descender el grado de inversión, agregó.

El 2021 como un año de espera

Zúñiga sugirió tener cuidado con los resultados del desenvolvimiento peruano que podría oscilar entre un 8% al 10%. “Hay que tomar el 2021 como un año de total espera no creo que sea el año de la recuperación todavía porque estamos inmersos en una segunda ola y lamentablemente, porque no, en una tercera y cuarta ola”, sentenció.

Burneo demandó una solución rápida de reactivación premeditada de política macroeconómica dirigida a promover el empleo en los sectores no primarios, ya que son estos donde hay una intensa mano de obra.

También planteó la posibilidad de un aplazamiento en el diferimiento de impuestos para dar las condiciones en que puedan entrar en producción y pueda ver demanda por esta producción no solo se trata de preparar el aparato productivo con subsidios.

“La parte tributaria creo que tiene que ser moldeada en término adecuados para poder promover las condiciones para que haya un envión, iniciar por la parte de los sectores no primarios”, sentenció Burneo.