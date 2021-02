Javier Neves Mujica: “El 2003 se hizo uno de los pocos cambios en la legislación laboral, desde Fujimori hasta hoy”

Por: Enrique Fernández-Maldonado

Javier Neves Mujica, exministro de Trabajo, será recordado por la solvencia técnica de sus posiciones a favor de los trabajadores. En esta entrevista comparte una mirada panorámica a los últimos treinta años de políticas laborales en el país.

¿Cuáles fueron las principales implicancias de la reforma laboral fujimorista?

Quisiera decir antes que la reforma laboral de Velasco, aunque novedosa, fue criticada desde la izquierda. Era paternalista, reforzó la estabilidad laboral y la participación en la empresa. Pero en lo colectivo fue muy controlista. Marcado intervencionismo del Estado en la resolución del conflicto. Las reformas de Fujimori, en lo colectivo, fueron claramente autonomistas. La izquierda quedó descolocada. En lo individual se produjo un giro.

La reforma laboral formaba parte del plan de gobierno de Fujimori. ¿Cuándo se dio ese giro?

Cuando Fujimori era candidato, Santiago Roca nos llamó a Carmen Rosa Balbi y a mí para preparar un plan laboral. Lo expusimos ante Fujimori, que mostró cierta atención. Para cuando asumió el cargo, dio un vuelco radical.

¿Cómo logró darse una reforma que proponía cambios tan radicales?

Fujimori obtuvo del Congreso “obstruccionista” facultades delegadas con las que se aprobaron hasta 12 decretos legislativos en lo individual, que lo reformaron todo. La Ley de Fomento del Empleo, que era en realidad una ley de contrato de trabajo; la de Compensación por Tiempo de Servicios, la de Gratificaciones, la de Jornada de Trabajo y Descanso.

¿Qué buscaban con estas reformas?

Como fueron hechas por abogados ligados a intereses empresariales, querían que el Estado intervenga menos en lo laboral. En lo colectivo, les convenía el control. La ideología liberal era la de flexibilidad y regular menos. Eso los unía: era una comunidad de abogados de empresa. Que legislaron pensando en los problemas laborales de sus clientes, los que enfrentan en los juicios. Los reglamentos eran respuesta a los problemas que ellos tenían.

¿Cuál fue el cambio más significativo del nuevo ordenamiento laboral?

La propuesta más clara flexibilizadora fue la Ley de Fomento del Empleo, que incluyó nueve modalidades de contratos temporales , la eliminación de la reposición en casos de despido nulo, dejando al incausado e injustificado fuera del derecho solo con indemnización. Fueron cambios importantes respecto de lo anterior.

Con el regreso a la democracia, ¿se dio un cambió en el ordenamiento laboral?

El 2003, con el ministro de Trabajo Fernando Villarán, se recogieron las propuestas del Comité de Libertad Sindical de la OIT en lo referido a la legislación sobre relaciones colectivas. Se incorporaron 12 de las 16 recomendaciones hechas. Se quedaron sin realizar las referidas a las de huelga. Fue uno de los poquísimos cambios legislativos importantes desde Fujimori hasta hoy.

¿Por qué algunos sectores hacen tanto hincapié en lo del derecho a la reposición?

Si tú suprimes la reposición, y dejas intacta la contratación temporal, van a seguir contratando temporalmente. Como no hay indemnización, siempre será más barato. Odian que el trabajador regrese empoderado.

Sin embargo, no hay políticos que salgan a defender esa sentencia.

Nos han arrinconado tanto, con este discurso desregulador y flexibilizador, que terminamos defendiendo el régimen laboral fujimorista, pero con las importantísimas incorporaciones del Tribunal. No tenemos ninguna capacidad, ninguna de proponer algo distinto.

¿Qué pasó con la famosa Ley General del Trabajo?

Por su trascendencia, este proyecto requería de tres niveles de consenso. Un técnico, otro social en el CNTPE y otro político en el Congreso. Si properaba, iba a ser un proyecto muy consolidado. Los empresarios querían una reforma para empeorar. Les hablabas de recuperar derechos y nos respondían: “Ustedes están soñando”. Los temas más sensibles eran los de protección de la libertad sindical y despido.

¿Consideras alentador que los jóvenes lograran derogar una norma que los perjudicaba?

Los llamados pulpines no ganaron esa batalla, sino ganaron el futuro. Cualquier proyecto futuro en esa dirección hará temblar las piernas a quien se atreva. Significaba tener 50 mil personas en la calle protestando.

Sin embargo, Kuczynski intentó aprobar una ley pulpín 2.0.

El ministro Grados pretendió el primero año aprobar la contratación temporal sin causa. Ya no interesa la farsa de aparentar que tu puesto es permanente, puesto que era recontra temporal. Felizmente no prosperó. Con los jóvenes no se van a meter. Por ejemplo, la Agenda País de Confiep hace una propuesta de empleo juvenil que incluye derechos laborales, pero con incentivos tributarios. Los pulpines han hecho que este tipo de proyectos no vuelvan a la agenda.

¿Consideras que vivimos bajo una ideología que promueve el cholo barato?

Ya se hablaba el tema en los setenta. El gobierno revolucionario decía: el patrón no comerá más de tu pobreza. Luego aparecieron términos como “colaboradores”. Está muy extendido. Hasta en la Universidad Católica tienen un pronunciamiento que lo utilizan. Todo esto tiene origen en el modelo norteamericano de relaciones industriales.

¿Es posible pensar en un consenso con los empresarios en lo laboral?

El terror de los empresarios no es un marxista, es un técnico que resuelve con justicia. Al ministro Christian Sánchez, ¿por qué lo odiaban cuando fue director o ministro? Porque sacaba resoluciones sólidamente sustentadas. Cuando ellos piden algo en lo que no tienen la razón, se les niega razón, y si se les niega con sustento.

