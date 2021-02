Familias deben destinar 10% de sus ingresos para fondo COVID-19

La ampliación de la cuarentena sigue golpeando a un gran número de peruanos en plena segunda ola. Desde la llegada de la COVID-19, el presupuesto del hogar no solo se vio afectado por la reducción del ingreso monetario, también obligó a las familias a priorizar la salud frente a un enemigo cada vez más letal.

Una revisión de precios por las farmacias y tiendas online nos advierte que tan solo protegerse del coronavirus puede costarle a cada familia peruana un promedio de S/ 45, si adquiriesen la caja de mascarillas desechables de tres pliegues en un paquete de 50 unidades, junto al alcohol en gel líquido de un litro. A ello debemos sumarle el protector facial que oscila entre los S/ 5 y S/ 12. Si se optara por las mascarillas KN95, este presupuesto puede aumentar en S/ 50 o S/ 100.

Si algún integrante del grupo familiar contrajera el virus, el costo por sobrevivir aumentaría significativamente, ya que solo la recarga del balón de oxígeno oscila entre los S/ 15.00 y S/ 50.00 el metro cúbico , de acuerdo con algunas cotizaciones, si tomamos en cuenta que el gas es de aplicación diaria y por el momento es escaso.

Ahorro en la crisis

“El contagio puede ser muy caro y eso puede costar muchos miles de soles”, advirtió Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School, quien comentó que las familias deben de tener un fondo de emergencias de salud formado con un 10% del ingreso mensual ante cualquier imprevisto.

El experto en finanzas agregó que en materia económica se debe considerar que “estamos en una crisis que nos ha llevado a tener una economía de emergencia” para lo cual la familia debe ordenarse y hacer un presupuesto familiar que implique conocer al detalle lo que gana el grupo y con ello priorizar los gastos necesarios.

En segundo lugar, el consultado aconseja a que se debe empezar a buscar fuentes extras de ingresos o emprender un negocio anexo.

“Siempre es bueno tener un ingreso adicional porque con esta inestabilidad económica en el país, el desempleo es una realidad para muchos y lo será para otros más con cuarentenas como estas”, advirtió el docente.

Carrillo Acosta enfatizó que se debe empezar a generar este fondo la más rápido si es que no queremos caer en el endeudamiento que “a largo plazo se puede convertir en una bola de nieve” porque la persona al no tener cómo pagar un crédito ante la falta de trabajo y que puede empeorar si se trata de un trabajador informal, lo que puede atraer a prestamistas que no integran el sistema financiero necesariamente. A ello se suma que el uso exagerado de las tarjetas de crédito podría lastrar tasas muy altas.

Datos

Auxilio. Carrillo Acosta pidió “mejorar” el Programa de Garantías COVID-19 para apoyar a las familias con problemas de pago producto de la crisis económica originada por la pandemia.

Solo pocos. Cabe recordar que solo 22 de las 53 entidades financieras se han acogido al Programa de Garantías COVID-19.

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía LR y recibe en tu correo electrónico, de lunes a viernes, las noticias más relevantes del sector y los temas que marcarán la agenda.