Marianella Ledesma: Se requiere con urgencia reforma previsional

El Tribunal Constitucional (TC) oficializó ayer la sentencia que declara inconstitucional la ley del Congreso que permitía el retiro de los fondos de la ONP.

El documento se publica a casi una semana de la audiencia pública y del pleno en el que los magistrados, por unanimidad, votaron por declarar fundada la demanda del Ejecutivo.

Para el máximo intérprete de la Constitución, la ley del Congreso tenía vicios de inconstitucionalidad al afectar, entre otros, el principio de la intangibilidad de los fondos y las reservas de la seguridad social como garantía institucional del derecho fundamental a la pensión.

Además de afectar la sostenibilidad fiscal, pues la ley no precisaba la fuente de financiamiento para cubrir los S/ 15.900 millones que se destinarían para las devoluciones.

En la sentencia, el TC afirma también que la Ley 31083 “ha transgredido la competencia del Poder Ejecutivo para administrar la hacienda pública”.

“Este Tribunal observa que las autoridades deben evitar la aprobación de medidas que puedan desestabilizar la economía y mellar las reservas del tesoro, ya que esto afectaría la posibilidad de ejecutar los fines propios del Estado y comprometería las perspectivas económicas de las generaciones futuras”, refiere.

Recomendaciones

De los seis magistrados que fundamentaron su voto, dos hicieron una exhortación al Ejecutivo y al Congreso para buscar una salida, principalmente, para los afiliados a la ONP que iban a ser beneficiarios de la ley.

Marianella Ledesma, presidenta del TC, recordó que el Estado tiene la obligación de generar el acceso a condiciones mínimas de subsistencia de una persona y su familia, como requisito previo de la protección efectiva de los derechos fundamentales.

En esa línea, opinó que “se requiere con urgencia una reforma estructural del sistema de pensiones”, e indicó al Congreso hacerlo bajo los principios de universalidad, integración del sistema, transparencia en la gestión y una buena gestión financiera y administrativa. Además que apunte a reducir el riesgo de pobreza en la vejez y que tenga en cuenta la elevada informalidad laboral en el país.

Por su parte, el magistrado Carlos Ramos exhortó a ambos poderes del Estado a articular esfuerzos para examinar los casos de las personas que principalmente son afectadas con la declaración de inconstitucionalidad de la ley. “En particular, de las personas que no cumplieron con los requisitos de aportes para acceder a una pensión, de aquellos cuyos empleadores no realizaron el pago respectivo a la ONP, entre otros”, comentó.

700.000 esperan una alternativa

Cerca de 700.000 afiliados a la ONP con más de 65 años, pero que no cumplieron los 20 años de aportes, esperan una alternativa pensionaria.

Hace una semana, el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, señaló que retomarán la propuesta de otorgar pensiones proporcionales a aquellos con al menos 10 años de aportes.

Por otro lado, la presidenta del Tribunal Constitucional aseveró que en una sentencia del 2015, el TC dispuso que el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República, conforme a sus atribuciones, promuevan el aumento progresivo de la pensión mínima.

El dato

Advierten. Según la Constitución, las modificaciones que se introduzcan en los regímenes pensionarios actuales y nuevos deberán regirse por los criterios de sostenibilidad financiera y no nivelación, en coordinación con el Ejecutivo.

La palabra

Marianella Ledesma, presidenta del TC

“La reforma del sistema de pensiones tiene que contemplar la condición de aquellos que alcancen el mínimo de aportaciones para obtener una pensión general, y establecer pensiones proporcionales”.

