Industria volverá a niveles precovid en el primer semestre del 2022

El sector industrial cayó en un 15,2% durante el periodo de enero a noviembre del 2020, según información de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la cual prevé una recuperación a niveles prepandemia a mediados del primer trimestre del 2022.

El gremio sostiene que en el 2021 la manufactura primaria se verá impulsada por la producción de pescado, carne, metales preciosos y no ferrosos ante su no detención frente a la pandemia. En tanto, la manufactura no primaria volvería a sus niveles de producción precovid a inicios del 2023, a causa de la reducción de la demanda interna relacionada con el consumo de productos durante la nueva normalidad.

Para ello, la SNI propone una serie de medidas económicas para reactivar el sector y el empleo a través del mecanismo “empleos por impuestos” y así fomentar el empleo masivo en las regiones del país. A nivel financiero, exigieron el relanzamiento del FAE-Mype para las microempresas urbanas independientes bajo fideicomiso de soporte a las Cajas Municipales y el microcrédito.

Otro de los pedidos fue la puesta en operación del factoring para el financiamiento de las mipyme. Otro planteamiento sugiere la activación de la inversión pública con la puesta en acción de proyectos paralizados; así como la creación de un comando encargado de la obra pública con participación privada y pública.

Desde la SNI, se exhortó a la habilitación de permisos y habilitaciones para la construcción a nivel nacional en un mes. A noviembre del 2020, este sector registra una caída de 27%.

El último reporte de inflación del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) mostró que la actividad del subsector manufactura registraría una reducción de 1,7% en 2020 por la menor refinación de petróleo, y se estima un crecimiento de 8,0% en 2021. En tanto, la manufactura no primaria moderaría su caída a 17,2% y se recuperaría este año en 16,9%.

La cuarentena focalizada de fines de enero afectaría en 0,3% el PBI del 2021 , auguró la SNI.

Demora. Solo un 16% de las ramas industriales habían recuperado su nivel de producción prepandemia a noviembre del 2020. Mientras que un 58% de actividades demorarían más en recuperarse.

Exigen. La SNI exigió al Gobierno el uso del factoring para las micro, pequeñas y medianas empresas.

