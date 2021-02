La Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) es un ahorro laboral que otorga el empleador al trabajador que se encuentra en planilla y tiene como finalidad proteger al trabajador al momento en que su relación laboral con el empleador finaliza.

Recientemente, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso aprobó el dictamen que busca autorizar la disposición de la compensación por tiempo de servicios (CTS).

Esta propuesta incorpora siete proyectos de ley que, en su mayoría, pretenden facultar al trabajador para que retire el 100% de su CTS hasta finales del 2021 siempre y cuando estén en planilla. Ahora, la Comisión de Economía deberá evaluar antes de que esta iniciativa pase al pleno del Congreso.

En marzo del 2020, el Gobierno autorizó el retiro de hasta S/ 2.400 de la CTS. Además, habitualmente, la cantidad total de la CTS no se puede retirar hasta que se termine la relación laboral. Solo es posible desembolsar una parte cuando tu fondo exceda los cuatro sueldos.

¿Cómo saber dónde esta mi CTS?

Para saber si puedes disponer de tu CTS debes consultar — vía telefónica o a través de un dispositivo móvil — en el banco donde la empresa en que laboras te deposita el sueldo por tus servicios.

¿Cómo ver mi CTS?

Comúnmente, la CTS se deposita al banco en el que se abrió la cuenta bancaria a donde el empleador deposita las remuneraciones. En ese sentido, se recomienda consultar a la entidad financiera que ha registrado el empleado.

Para determinar el monto intangible, se debe considerar el último sueldo que tuviera el trabajador a la fecha en la que solicita el retiro, multiplicado por cuatro.

Por ejemplo, si el total depositado en el banco es S/ 10.000 y el sueldo del trabajador es S/ 2.000; los cuatro sueldos equivalen a S/ 8.000; el exceso a cuatro sueldos será S/ 2.000.

¿Cómo saber si tengo mi CTS en algún banco?

Con tu número de DNI y tus datos completos, podrás consultar en las diferentes entidades bancarias a través de una llamada telefónica o desde las aplicaciones que cada una de ellas dispongan.

Para recibir la CTS, el trabajador debió estar en la empresa por lo menos un mes en planilla (30 días naturales) .

¿Cómo puedo cobrar mi CTS?

Lo primero que debes hacer para sacar dinero de tu CTS es verificar, vía web o por teléfono, tu situación en el banco con el que trabaja tu empresa empleadora. En tiempos de coronavirus, lo recomendable es no acercarse hasta la entidad bancaria, ya que lo que menos se desea es formar aglomeraciones.

De acuerdo con la Ley 30334, del total de la CTS, cuatro sueldos son intangibles (intocables, salvo por motivo de cese del trabajador). El excedente puede ser retirado por el trabajador.

¿Es recomendable retirar todo mi CTS?

Jorge Carrillo Acosta, profesor de la universidad de Pacífico Business School, da algunas aclaraciones a propósito de la aprobación del dictamen, entre ellos la necesidad de colocar límites y que no sea el total.

“Suena razonable, en principio, ya que ayudaría a muchas familias que lo necesite. Sin embargo, esta propuesta no tiene topes y eso es un riesgo. Al no tener límites, fácilmente alguien que gane 20.000 soles puede retirar hasta 40.000 o más, entonces se pierde el sentido de la CTS . Este dictamen busca ayudar a las familias que realmente lo necesiten y con la forma planteada esto no sería posible”, dijo Acosta en conversación con La República.

Por otro lado, con el posible escenario de la aprobación de liberar el 100% de la CTS, se juegan algunos escenarios que se repetirían con lo sucedido en el 2020, cuando no todas las familias usaron los 2.400 soles para necesidades básicas.

Según Acosta, habrían grupos familiares que sí se beneficiarían ya sea pagando deudas o cubriendo necesidades urgentes. También se activaría el consumo interno y con ello la reactivación de la economía, ya que son unos 4 millones de personas los que accederían a sus CTS. Pero también está el peligro de un consumo innecesario, debido a que al contar todo el dinero y en medio de una economía no tan estable afectaría los ahorros.

“No recomendaría retirar todo el dinero, y de hacerlo solo lo necesario. Recordemos que esta crisis continuará y tener un ahorro siempre ayudará para eventos futuros. Tengamos en cuenta que este proyecto es para las personas que aún trabajan”, recalcó el especialista en Finanzas.

