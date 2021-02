Intercambio comercial entre Perú y Chile cayó 18,8% en el 2020

El intercambio comercial entre Perú y Chile sumó US$ 2.251 millones durante el 2020, una cifra 18,8% inferior a los US$ 2.651 millones registrados en el 2019 debido a la pandemia.

Un informe del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam) precisó que los productos peruanos más comercializados en el mercado del vecino país del sur fueron los minerales de cobre y sus concentrados, así como las paltas.

Las exportaciones peruanas hacia Chile en este periodo sumaron US$ 1.071 millones, monto que representó una caída de 18,3% en relación con el 2019. Aquí los productos mineros que registraron mayores montos exportados fueron los concentrados de molibdeno, cuyos envíos sumaron US$ 142 millones, pero que significó una caída de 31,9%; le sigue el ácido sulfúrico con US$ 61 millones (-48,4%) y petróleo crudo con US$ 60 millones (-30,7%).

Los productos que registraron un buen desempeño fueron los minerales de cobre y sus concentrados, cuyas ventas obtuvieron una alza del 294,8%, valorizados en US$ 50 millones, mientras que en volumen, se exportaron 16.832 toneladas (241,3%); de la misma manera, las paltas con destino a Chile sumaron US$ 44 millones, lo que evidencia un aumento de 66,4%, en cuanto a valor, y 108,1% en cuanto a cantidad (35.321 toneladas).

En cuanto a las importaciones de Chile hacia Perú, ascendieron a US$ 1.081 millones, cifra que muestra una caída de 19,2%, respecto al año 2019. Entre los principales productos adquiridos desde el país sureño, se encuentran las barras de acero valorizadas en US$ 76 millones, lo que evidencia una caída de 43,0%; polipropileno, US$ 32 millones (-15,5%) y pulpa de eucalipto (celulosa blanqueada), US$ 31 millones (-40,4%).

Asimismo, productos como las manzanas frescas mostraron un desempeño positivo, pues crecieron 4,5% registrando 42.168 toneladas , volumen valorizado en US$ 32 millones (4,5%); así también la madera aserrada de pino, que registró 56.040 toneladas, y reportó un crecimiento 9,0% en volumen, y en valor exportado, un monto de US$ 29 millones (1,9%).

