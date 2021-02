Osiptel: ‘’Elevar velocidad mínima de internet no es la solución a los problemas’’

Rafael Muente, presidente de Osiptel, en entrevista con La República, hizo un balance del sector de las telecomunicaciones durante el 2020, y explicó las medidas normativas que impulsarán para ’'empoderar digitalmente’' a los usuarios. Asimismo, consideró que un incremento de la velocidad mínima del internet a 70% se traduciría en tarifas altas, y en cuanto a la nueva cuarentena, considera que se deben evaluar los escenarios para retomar la ayuda a los clientes como se hizo anteriormente.

¿Qué enseñanzas deja el año pasado?

El servicio de las telecomunicaciones ha tenido un rol protagónico por la pandemia. El crecimiento sectorial ha seguido aun cuando sabíamos que la economía iba a bajar, registrando una subida hasta octubre del 12,03% en el PBI respecto al año anterior, explicado por la mayor demanda de internet y la telefonía fija.

La Comisión Permanente del Congreso aprobó el dictamen que eleva de 40% a 70% la velocidad mínima de internet ¿qué tienen que decir al respecto?

No creemos que esto coadyuve a que el servicio y las tarifas mejoren. No alentará a que se den más inversiones en el sector. No creemos que es la solución a los problemas que se intentan resolver. Los países que tienen mayor nivel de velocidad garantizada, son aquellos que tienen las tarifas más elevadas. No sabemos cómo reaccionarán los operadores frente a esto, pero en ningún caso creemos que traerá un beneficio real para el usuario.

¿Plantean ejecutar nuevamente medidas que prohíban a las operadoras cortar el servicio por falta de pagos o que se fraccionen los recibos?

Contactamos con las empresas para monitorear la situación. Hemos pedido que realicen acciones que faciliten la conectividad a los usuarios durante esta cuarentena nueva que, si bien es muy severa, no adquiere los niveles de dramatismo del año pasado cuando ninguna actividad económica estaba permitida. No pensemos que Lima es el Perú, existen regiones donde todavía hay actividades realizándose. En pocas palabras, no estamos en el escenario de marzo del año pasado, pero de todas maneras hay que evaluar.

¿Cómo mejorarán el servicio y la experiencia de los clientes en un contexto donde las telecomunicaciones son más vitales que nunca?

En primer lugar, planteamos un sistema de supervisión remoto que estará conectado a los sistemas de redes de las operadoras a nivel nacional. Vamos a estar monitoreando las redes para ver si hay caídas e identificar las razones para reestablecer la señal inmediatamente, dado que hoy en día se reporta a Osiptel posteriormente una caída y no nos enteramos hasta bastante después. Eso va a desaparecer. Vamos a estar conectados en tiempo real.

¿Cuándo se aplicará?

Ahorita vamos en fase de prueba. Esperemos que esté operativo el sistema en tres o cuatro meses. Otro aspecto medular para este año es el aterrizaje del empoderamiento digital de los usuarios.

¿Empoderamiento digital?

Vamos a tener usuarios que van a gestionar con los operadores sus necesidades fundamentales como cambiar de plan u operador, o dar de baja a un número, a través de una app en su móvil, en vez de gastarse llamando a las centrales telefónicas que no conducen a nada o haciendo colas interminables exponiendo su salud. Cada operador desarrollará un aplicativo dentro de los parámetros que fije Osiptel, funcionando exactamente igual para todos. En estos días será publicado, y de todas maneras, vamos a tenerlo funcionando hacia mediados de este año.

Finalmente, en estos días también entrará en vigencia una norma para que los operadores de telefonía, internet y cable, reduzcan a dos páginas los contratos con los usuarios, ya que hemos visto algunos hasta de 13 páginas con términos técnicos y jurídicos que el usuario no iba a entender.