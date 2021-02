Los usuarios de 22 entidades financieras pueden reprogramar sus deudas de consumo, vehiculares, hipotecarios y mypes con reducción de hasta el 25% de las tasas de interés, en el marco del programa de Garantías COVID-19.

A detalle, son ocho bancos habilitados a operar el programa. Estos son BCP, BBVA Continental, Interbank, Ripley, Santander, Azteca, Banbif. Aunque algunas ofrecen solo para créditos de consumo y mypes, para el caso de las deudas vehiculares e hipotecarias, rigen bajo sus propias condiciones.

En el caso de las cajas municipales, son 10 las que ya ofrecen este mecanismo (Piura, Sullana, Trujillo, Arequipa, Huancayo, Incasur, Tacna, Maynas, Metropolitana y Raíz). Las financieras Compartamos, Efectiva, Credinka, Qapaq y Confianza también forman parte del programa.

Cofide informó que, en dos semanas de iniciado el programa, más de 11.000 usuarios ya han reprogramado sus deudas con estos beneficios.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

La norma está dirigida para los clientes que hasta febrero del 2020 tenían buen historial crediticio y cuya capacidad de pago se ha visto afectada por el impacto de la COVID-19.

Esta permite reprogramar las deudas de consumo de hasta 10.000 soles, vehiculares hasta 50 mil soles, hipotecarios hasta 250.000 soles y mypes hasta 20.000 soles.

La reducción de las tasas de interés serán entre el 15% y 25% de las pactadas inicialmente. También se puede solicitar un eventual congelamiento, lo cual depende del perfil de cada cliente.

El plazo de la reprogramación no puede exceder los tres años, que puede incluir un periodo de gracia. Además, no puede ser menor a seis meses para créditos de consumo y personal, vehicular y mype. Mientras que, el mínimo es nueve meses para créditos hipotecarios (no Mivivienda).

