Licitación temprana de lotes petroleros bajo sospecha

El gobierno de transición de Francisco Sagasti podría dejar todo listo para entregar en concesión por 30 años lotes petroleros en producción, pese a que -según sus propias palabras- este sería un gobierno que no pensaría en el largo aliento y más bien centraría sus esfuerzos en combatir la emergencia sanitaria y en capear el temporal económico.

Sin embargo, la agencia estatal Perupetro, con el respaldo del viceministerio de Hidrocarburos, han reafirmado hace pocos días la intención de sacar a concurso internacional, bajo la modalidad de “licitación anticipada”, un paquete de lotes petroleros cuyos contratos expiran entre diciembre de este año y el 2028.

Con excepción del lote 8 ubicado en la selva norte, las otras 7 operaciones se ubican en el noroeste del país y son: el lote I, II, V, VII/VI, X, XV y el lote Z-2B (en el zócalo continental).

Pese a que se trata de operaciones antiguas, los lotes de la cuenca Talara destacan por producir petróleo ligero; es decir, de muy buena calidad. Adicionalmente, se encuentran casi en la puerta de la refinería de esa ciudad, otro importante factor económico.

Además, y tal vez el elemento más relevante, es que en conjunto este paquete de lotes, que Perupetro apunta a convocar a licitación hacia finales de mayo de este año, suma poco más de 641 millones de barriles de reservas probadas de petróleo.

Acción permitida, pero que genera dudas

Según declaraciones de Seferino Yesquén, presidente del directorio de Perupetro, la licitación temprana se justifica porque evitaría que la producción siga cayendo y se continúen perdiendo puestos de trabajo. Y es que, ante la proximidad del fin de estos contratos, las inversiones tienden a relajarse, de acuerdo con el funcionario.

Esta aseveración no tendría fundamento ya que los ganadores de la buena pro de la licitación tendrían que esperar entre 11 meses y 8 años para poder ingresar a operar en los lotes licitados. Solo un lote termina este año, el siguiente termina dentro de casi 3 años y otros dentro de 4, 6 u 8 años, advirtió Humberto Campodónico, expresidente de Petroperú.

Si bien Perupetro tiene la facultad de celebrar contratos por negociación directa o por licitación (art. 11 de la Ley 26221), especialistas, la sociedad civil (El Alto en Talara) y desde el Congreso cuestionan esta licitación, pues se haría en el momento menos favorable.

“A la fecha no se cuenta aún con un nuevo reglamento de regalía, los precios del crudo siguen deprimidos, y los postores harían ofertas a ciegas considerando que podrían acceder a los lotes recién dentro de unos años, cuando los actuales operadores terminen sus contratos, lo que significa incertidumbre respecto a las reservas que encontrarán y el estado de las instalaciones”, anotó Campodónico.

De acuerdo con el cronograma de Perupetro, la elaboración de las bases del concurso, que incluye el programa de trabajo que deberá ejecutar el nuevo operador, será aprobado hacia fines del primer trimestre. Así, previa participación ciudadana, será a fines de mayo cuando se convoque oficialmente a los postores interesados. La buena pro se prevé adjudicar en noviembre próximo.

En resumen, será el presente gobierno quien convoque a licitación, pero en el próximo mandato presidencial se conocerá a el o los ganadores y se adjudicará la buena pro.

Sobre ello, Campodónico aseveró que este cronograma ahuyentará aún más a los inversionistas, pues no tienen la seguridad de que el nuevo gobierno avale los términos de la licitación efectuada por el gobierno saliente.

Puntos de vista

“Se dice que debe adelantarse la licitación porque en los últimos 5 años no se hacen inversiones, y eso no es correcto. Las empresas cuando hacen su flujo de caja lo hacen en función de los 30 años de contrato. En el último tramo no se harán grandes inversiones, pero sí aquellas relacionadas con el día a día, que guardan relación, justamente, con mantener la producción y evitar que decline. El tema es más complejo que querer adelantar una licitación porque no hay inversiones. Eso no resiste ningún análisis”, refutó Enrique Bisetti, presidente del Capítulo de Ingeniería de Petróleo y Petroquímica del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP).

En ese sentido, remarcó que no es un buen momento para realizar esta licitación anticipada. Y es que, en su opinión, no solo la transición de gobierno, la pandemia, la incertidumbre sobre la orientación que le daría el nuevo gobierno a la industria petrolera son motivos suficientes para esperar un mejor momento, sino que además debe tomarse en cuenta la forma correcta de la operación de esos campos y de cómo se maneja la industria.

“Ni pensar en una licitación anticipada ahora. La industria está al borde del colapso y lo que se necesita son condiciones para poder operar, para obtener la licencia social y eso no se va a lograr adelantando licitaciones. Bajo ese escenario: ¿quiénes se van a presentar a esta licitación? ¿Hay alguien con especial interés?”, cuestionó.

El investigador de la UNMSM Jorge Manco Zaconetti recordó que es de público conocimiento que el actual presidente de Perupetro, Seferino Yesquén, fue gerente de CPNC, actual operador del lote X y del lote VII/VI a través de Sapet, una de las empresas de las cuales se conoce participará en la licitación anticipada.

“Además de Yesquén, la principal responsable de hacer las bases de ese concurso también es una exfuncionaria de CPNC y hay que advertir que durante la gestión de Yesquén a Perupetro han ingresado no menos de 10 exfuncionarios de CNPC o Petrobras”, anotó.

Esto mismo ha sido advertido por diversos congresistas.

El caso del Lote 8

En sesión del Grupo de Trabajo de Hidrocarburos de la Comisión de Energía y Minas y después de exponer el caso del Lote 8 (selva norte), cuyo contrato estaría terminando abruptamente por decisión de Pluspetrol Norte, Seferino Yesquén señaló que Pluspetrol no debería participar en la licitación temprana de dicho lote porque había incumplido la normatividad y sería un mal precedente.

El caso es que Pluspetrol Norte no es más que la asociación de 2 accionistas: Pluspetrol Corporation y CNPC, lo que implicaría que ambos serían los verdaderos incumplidores de la normatividad y ambos deberían quedar descalificados para participar en nuevas licitaciones en el Perú, en opinión de los expertos.

En la misma sesión, Yesquén indicó que Perupetro estaba haciendo gestiones para que los socios de Pluspetrol Norte en el Lote 8 asuman la participación de esta y no se interrumpan las operaciones, lo que es muy improbable, según advierten fuentes del sector.

Lo que viene

La bases del concurso que viene trabajando Perupetro para esta licitación implica la reconfiguración de campos. De esta manera, de los 6 lotes en tierra ubicados en Talara, quedarían configurados como solo dos lotes, uno en torno al lote X y otro al lote VII/VI, ambos operados hoy por CNPC. Por la magnitud del Programa de Trabajo que se establecería como “mínimo” para el concurso, solo grandes empresas podrían participar en la licitación, porque según el procedimiento de calificación de Perupetro las empresas deben acreditar un patrimonio neto residual de más del 200% del valor de dicho programa.

Datos

En sus manos. Serán los próximos ministros de Economía y de Energía y Minas quienes rubriquen esos nuevos contratos, gestionados un gobierno atrás.

Maniobra. De acuerdo con fuentes bien informadas, esta licitación anticipada tendría entre sus objetivos evitar que un nuevo gobierno adjudique de forma total o parcial los lotes de Talara a Petroperú.

¿Puede Petroperú ingresar a lotes de Talara?

La Ley 30130, en su artículo 6, restringe la inversiones de Petroperú, salvo en aquellas operaciones que le generen operatividad de la empresa. Ese sería el caso de los lotes de Talara, en opinión de Carlos Gonzales, presidente de Enerconsult.

“El tema del upstream sí está en nuestra agenda, está dentro del plan estratégico de Petroperú”, comentó a este medio Eduardo Guevara, presidente de Petroperú, en alusión al próximo ingreso de la estatal en el Lote 192, pero también respecto a la licitación temprana en el noroeste.

Al cierre de este informe, se pudo conocer que Petroperú ha enviado formalmente a Perupetro expresión de interés por los lotes de Talara con contratos próximos a vencer.

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía LR y recibe en tu correo electrónico, de lunes a viernes, las noticias más relevantes del sector y los temas que marcarán la agenda.