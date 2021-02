“Esas medidas (cuarentena) no sirven, han destruido la economía”

Ante la llegada de una segunda ola de COVID-19 al Perú, el Ejecutivo empezó a retomar algunas restricciones que se aplicaron al inicio de la pandemia, situación que preocupa a los empresarios, pues temen que se retroceda en las fases de reactivación económica, lo que implicaría nuevamente el cierre de negocios y más despidos.

La presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA), Jessica Rodríguez, señala que las perspectivas económicas regionales para este año arrojan números positivos; sin embargo, esto dependerá de las próximas decisiones que tome el Gobierno para controlar el coronavirus.

“En general este año es de crecimiento porque después de tan fuerte caída, lo único que nos queda es crecer y se estima que Arequipa pueda crecer un promedio de 10% de PBI para este año”, señala Rodríguez, quien agregó que esta mejora será fomentada principalmente por la minería y agro.

Rodríguez está convencida que volver a restricciones mayores, como confinamientos, no son la solución. “Hay que aprender de las lecciones del pasado, si bien es cierto en su momento lo tuvo que hacer el Gobierno (sobre las medidas del inicio de la pandemia), pero nos hemos dado cuenta que igual hemos estado liderando la cifras en cuanto a muertes y casos por COVID-19 por millón de habitantes. Esas medidas no sirven, han destruido la economía y ahora nos queda recuperarla, por supuesto cuidando la salud”.

Considera que los esfuerzos de las autoridades deben centrarse en los controles, a partir de la fiscalización de aforos y medidas de bioseguridad. Además, que debería ampliar los horarios de atención, para evitar aglomeraciones.

¿Considera que el aporte del sector minero evitó una caída dramática en la economía de Arequipa?

Como siempre lo he dicho, Arequipa es una región minera y tenemos que estar conscientes los arequipeños de ello. Es decir, genera parte de los ingresos, genera parte de la estabilidad económica y no solo como minería sola, sino con todas las actividades que se relacionan (….) Lo bueno es que se vio favorecida por el alza del precio del cobre y oro en China, que es nuestro principal socio comercial.

Otro sector importante es la agroexportación, que tuvo una caída el 2020 ¿qué perspectivas se tiene para este año?

La agricultura se ha mantenido en el país gracias a que hubo el consumo y requerimiento nacional, la agroexportación ha tenido una caída, pero el consumo de alimento sigue siendo un tema de necesidad primaria, por lo tanto, con fácil posibilidad de recuperación. Arequipa tiene los climas y tierra fértil para la agroexportación y tiene el proyecto Majes Siguas II para sacar adelante.

Economistas señalan que el aporte de las Mypes será importante para reactivar la economía este 2021…

Definitivamente, sabemos que el 95% de las empresas son micro, mediana y pequeña empresa. Es un gran motor, generador de puestos de trabajo, entonces por eso es que su supervivencia y, adicionalmente, que puedan empezar con éxito sus actividades, es muy importante para el país.

El año pasado se impulsó Reactiva Perú, ¿qué medidas de alivio para los empresarios deberían implementarse ahora?

Pienso que ahora más que nunca el Gobierno debe mirar algunas formas, dependiendo de la actividad económica, que se puede aplazar los plazos de pago de los créditos de Reactiva Perú. (…) Número dos, que se siga manteniendo las líneas especiales, que estén avaladas por el Gobierno, que permitan a los bancos seguir apostando y dando préstamos a estas empresas que requieren capital para estar activas, con intereses que sean razonables.

¿Qué opina de la propuesta del alcalde Omar Candia, de retroceder a la fase 3 de reactivación?

Nosotros no estamos de acuerdo, porque las medidas anteriores no han dado un resultado positivo y no estamos de acuerdo además porque hay muchas familias que trabajan del día a día, que ya no pueden más.

En un estudio de gasto público, Arequipa se encuentra en la cola del sur en ejecución presupuestal ¿cómo revertir esto?

Es muy preocupante, lo veníamos diciendo desde años, pero tampoco es un tema que solo le aqueje a la región de Arequipa, sino que afecta a muchas regiones. Creo es un mal endémico y lo que queda es hacer una revisión más grande. Pienso que en este caso los gobiernos regionales y locales puedan trabajar de la mano con las empresas. Un proyecto puede resultar de una obra por impuesto o asociación público-privada.