El Bono escolaridad 2021 de 400 soles fue oficializado a través del Decreto Supremo 002-2021-EF del Gobierno de Francisco Sagasti. Este beneficio se otorga por única vez en el mes de enero a miles de trabajadores del sector público.

Dicho pago aparecerá en las planillas de los colaboradores con no menos de tres meses de servicio. Quienes no tengan ese tiempo de trabajo reciben el dinero de manera proporcional a los días y meses que lleven laborando. La bonificación no es base de cálculo para el reajuste de tipo alguno de remuneración, bonificación o pensión. Conoce aquí si te corresponde este bono.

¿Dónde consultar el Bono escolaridad 2021?

Para saber si puedes recibir el Bono escolaridad 2021, puedes ingresar al siguiente LINK y verificar si cumples con los requisitos exigidos a los beneficiarios.

¿Cómo saber si soy beneficiario del Bono escolaridad?

Para conocer si eres beneficiario del Bono escolaridad de 400 soles, debes revisar en la dirección oficial compartida arriba si estás entre los grupos de personas que reciben este pago y si reúnes los requisitos dispuestos por el Gobierno.

¿Cómo cobrar el Bono escolar 2021?

Si eres trabajador público y te corresponde cobrar el Bono escolaridad 2021, podrás hacerlo a través de la planilla de pagos de enero 2021. Para ello, debes cumplir los siguientes requisitos:

Estar trabajando, o bien de vacaciones con contrato, en el momento en que entró en vigor la norma.

Haber trabajado al menos tres meses desde que entró en vigor la norma. En caso de no ser así, se percibirá una suma proporcional a los días trabajados.

¿Dónde cobrar el Bono para estudiantes?

Los trabajadores del sector público podrán cobrar el Bono escolaridad 2021 de 400 soles mediante las cuentas de pago de planilla.

¿Cuál es el LINK del Bono escolaridad?

Puedes comprobar si eres uno de los beneficiarios del Bono escolaridad 2021 a través del siguiente LINK.

¿Qué es el Bono escolar?

Es un beneficio económico no remunerativo que suele brindarse a los funcionarios públicos, servidores del Estado y determinados pensionistas en los primeros meses de cada año. Este subsidio se otorga de manera obligatoria a los trabajadores del sector público.