Postergan pago de impuestos y darán S/ 600 de bono

Tras el anuncio del confinamiento total en diez regiones del país, el Gobierno suspenderá por un mes el pago de impuestos dirigidos a personas y empresas, según anunció la presidenta de Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez.

A detalle, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Waldo Mendoza, indicó que se postergará el pago del impuesto a la renta, impuesto general a las ventas (IGV) y el impuesto selectivo al consumo (ISC) en las regiones de nivel de riesgo extremo (Lima metropolitana y Lima región, Callao, Áncash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica y Apurímac).

Para ello indicó que la próxima semana se publicará una resolución y, aunque inicialmente está dispuesto por un mes, se ampliaría de acuerdo a la evolución de la pandemia.

Al respecto, el abogado tributarista Francisco Pantigoso resaltó la importancia de estas medidas, que ayudan a preservar la “empresa en marcha”, aunque lo considera limitado.

“ La postergación del IGV, pago a cuenta del IR e ISC del mes de enero es una medida paliativa necesaria ante el confinamiento que afectará duramente a la economía, especialmente de las mypes. Pero es importante que esta norma de Sunat salga lo más rápido posible para que permita al empresario saber a qué atenerse y replantear sus inversiones y flujos dinerarios”, apuntó el catedrático de la UP.

Agregó que se deberían flexibilizar posibles multas, indicar si los plazos administrativos se suspenderán en cuarentena , permitir el retiro anticipado de detracciones, generar un nuevo Régimen de Aplazamiento y Fraccionamiento en donde se permita −como mínimo− aplazar las deudas del 2021 por 6 meses.

Bono de S/ 600 aún sin fecha de pago

Otra medida importante que anunció el Ejecutivo es la entrega de un bono de S/ 600 que alcanzará a 4,2 millones de familias de las zonas catalogadas con riesgo de nivel extremo.

Las familias beneficiarias se determinarán de acuerdo al Registro Nacional de Hogares que se utilizó para pagar el Bono Familiar Universal. “Para ello hemos coordinado con el Banco de la Nación y Asbanc para tener una forma de pago que evite las aglomeraciones. Y la población estará informada oportunamente para que con anticipación puedan efectuar el cobro de este bono”, dijo la premier Violeta Bermúdez.

Por su parte, Silvana Vargas, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, exhortó a que la población no vaya al Banco de la Nación a preguntar por el bono.

No obstante, frente a una pregunta realizada por La República sobre cuándo se inicia la entrega del subsidio y cuándo se podrá consultar el padrón de beneficiarios, los miembros del Ejecutivo evitaron responder. Por lo que aún no hay una fecha de pago prevista.

Para Carolina Trivelli, exministra del Midis, en 15 días no se podría pagar oportunamente a todos, pero sí es importante comunicar lo antes posible quiénes son los beneficiarios y bajo qué mecanismo cobrarán. “Eso ayuda a que la gente se angustie menos, que sepa que sí lo va a recibir. Le sirve para que prevea y que su casero de la bodega le fíe porque sabe que recibirá el dinero. Es importante que se anuncie oportunamente y con información concreta”, apuntó.

El economista Luis Arias Minaya no consideró acertada la focalización del subsidio, ya que la dirección de DNI no siempre coincide con la residencia de las familias. Además, resaltó la importancia de optar por mecanismos de pago que no generen aglomeraciones. “Propongo que haya un incentivo adicional para quienes decidan cobrar en un cajero automático o un agente corresponsal, que llega a más lugares alejados”, apuntó.

La clave

Un solo gestor de pago. Para el exjefe del Banco de la Nación Luis Arias Minaya, el MEF debería hacerse cargo de la gestión de pagos del subsidio, ya que tiene la capacidad de coordinar con las entidades financieras.

Reacciones

Waldo Mendoza, ministro del MEF

“Dadas las medidas restrictivas, entendiendo que las familias y empresas necesitan un apoyo, se ha decidido postergar el pago de impuestos en los departamentos en estado crítico extremo”.

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía LR y recibe en tu correo electrónico, de lunes a viernes, las noticias más relevantes del sector y los temas que marcarán la agenda.