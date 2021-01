Municipios garantizan distribución de productos a comedores populares

Según los alcaldes, la distribución de alimentos a los comedores populares no será afectada con la cuarentena, pues los municipios ya tienen las partidas para los productos que serán entregados; sin embargo, las madres de ese programa exigen al Gobierno un incremento del presupuesto en 50%.

“Los comedores populares y vasos de leche ya tienen la partida y en ambos programas se ha cumplido con entregar los recursos asignados”, señaló el alcalde de San Martín de Porres, Julio Chávez.

Explicó que antes de la cuarentena los dirigentes de esos programas recogían productos como leche, fideos, azúcar, arroz y otros en los locales municipales; pero en confinamiento, los trabajadores ediles llevan los productos a los locales de los comedores populares y vasos de leche.

El alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, manifestó que en el caso de comedores populares no hay problema, debido a que es reconocido oficialmente y hay un padrón de los locales que preparan y brindan alimentos en los diferentes distritos del país.

Añadió que ese programa cuenta con el debido financiamiento, el mismo que ha sido aumentado a raíz de la cuarentena del 2020; sin embargo, advirtió que eso no sucede con el programa de ollas comunes, que no ha sido reconocido oficialmente por el Gobierno.

Ante el anuncio de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Silvana Vargas, de brindar ayuda al programa de ollas comunes, Paz de la Barra consideró que será muy complicado que se les pueda dar ayuda directa, pues no hay padrones oficiales sobre su existencia.

De la Barra manifestó que hasta el momento no ha habido ninguna comunicación del Ejecutivo con los gobiernos locales y tampoco se ha anunciado un incremento del presupuesto para atender las demandas sociales.

Madres protestan

Pese a que los alcaldes consideran que no se afectará a los comedores, la coordinadora de ese programa, Olga Mamani, pidió al Gobierno un incremento de presupuesto de un 50% para poder afrontar la cuarentena.

Advirtió que durante la pandemia los comedores han aumentado su demanda y no se dan abasto para atender a todos. Explicó que hay comedores que antes atendían a 100 personas, pero ahora cocinan para 150. En otros casos, atendían a 80 personas y ahora tienen una demanda de 140.

“Hemos pedido por escrito a la PCM aumento de 50%. El lunes me he reunido con el representante del MEF y dicen que la PCM no consideró a los comedores para aumento de presupuesto”, comentó.

La clave

Padrón. Carolina Trivelli, extitular del Midis, sostuvo que esa cartera tiene un registro de los poblados que tienen programas de ollas comunes, pero debe ser actualizado. “Hay zonas que no tienen buenos padrones, pero debe haber flexibilidad”, señaló.

