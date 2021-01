Aprueban proyecto de reforma de pensiones y las AFP están en desacuerdo

Tras siete meses de debate, la Comisión Multipartidaria de Reforma de Pensiones del Congreso aprobó ayer -con seis votos a favor y dos en contra- el anteproyecto de ley para crear el nuevo Sistema Integrado Universal de Pensiones (SIUP). De esta forma, la propuesta pasa al Pleno aunque todavía sin fecha de debate.

El objetivo principal, según el texto, es lograr que todos los peruanos accedan a una jubilación. Para ello, se propone un esquema de tres pilares: 1) pilar universal. 2) pilar contributivo obligatorio. Y 3) pilar voluntario.

Y en esa línea, se garantizaría una pensión mínima “similar a la que ofrece la ONP” para aquellos afiliados con 65 años y 240 meses de aporte (20 años); pensión proporcional para aquellos con al menos 10 años de aporte. O incluso el retiro del 100% si su pensión es insuficiente.

La transición

Si el proyecto tuviera luz verde en el Pleno, aún se deberá esperar que el Ejecutivo la reglamente y defina los plazos de la transición de la AFP, ONP y Pensión 65 al nuevo sistema, explicó Carmen Omonte, presidenta de la Comisión.

Al respecto, el proyecto establece que los afiliados a la ONP pasen al sistema integrado con un bono de reconocimiento . Mientras que los afiliados de las AFP transitarían con sus fondos acumulados en sus cuentas individuales.

Nuevo gestor

¿Y quién se encargará de gestionar los aportes? De acuerdo con el proyecto, se creará un organismo público de pensiones autónomo que se llamará Autoridad del Sistema Integrado de Pensiones (ASIP), que administrará una parte del aporte que se depositará en un Fondo de Riesgo Compartido (FRC). Mientras que un gestor privado –elegido a través de un concurso internacional– invertirá el portafolio de los aportes al Fondo de Riesgo Individual (FRI).

La Asociación de AFP, en contra del proyecto, aseguró que se pretende estatizar los aportes y ha pedido mayor debate en el Congreso.

Para la economista Noelia Bernal, el proyecto sí mejorará las pensiones de los peruanos, siempre que se implemente de forma adecuada.

Reacciones

Carmen Omonte, pdta. Com. Reforma

“Pedimos que no generen un pánico previsional. No vamos a estatizar los fondos. Lo que hemos propuesto no es descabellado, lo ha propuesto la OCDE”.

Noelia Bernal, economista UP

“Yo creo que la propuesta sí apunta a aumentar el número de personas que ahorre para su jubilación, tendrá éxito siempre que se implemente de forma adecuada”.

