Repartidores de delivery piden bonificación por trabajar durante toque de queda

El Ministerio de la Producción reiteró que los restaurantes pueden atender vía delivery las 24 horas de todos los días de la semana, incluso durante el toque de queda. Esto abarca también al abastecimiento de alimentos y medicinas.

Al respecto, repartidores de las apps de delivery cuentan a este diario que desde hace un mes comenzaron las pruebas piloto, estableciéndose jornadas de lunes a jueves hasta las 3:00 a.m. y los fines de semana hasta las 5:00 a.m., tanto para la venta de alimentos como bebidas alcohólicas (este último no excede la 1:00 a.m.).

No obstante, las condiciones no son iguales para todos. Aquellos enrolados a Rappi pueden recibir hasta S/ 4,25 por pedido durante la noche, e incluso una bonificación extra; pero, en el caso de Glovo, la tarifa base de hasta S/ 1,30 se mantiene, pese al toque de queda.

“Estamos dispuestos a trabajar de noche y madrugada, pero las condiciones tienen que estar dadas para todos. Glovo no limita el área de cobertura y nos exponemos a barrios peligrosos. Hay compañeros que les han arrancado el celular o les quieren robar la moto. Pedimos una bonificación de S/ 2,00 por pedido y que se limite la zona de cobertura sin exponernos a robos”, indican.

Por su parte, los gremios de restaurantes se mostraron inconformes con la ampliación del horario del delivery, ya que señalan que genera sobrecostos ante una demanda contraída.

Blanca Chávez, presidenta de Ahora Perú, indicó que dan un pago extra a quienes trabajan hasta la medianoche, y se garantiza una movilidad para quienes no disponen de vehículo propio; lo cual, a su criterio, conlleva un gasto más.

