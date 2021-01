Nuevos convenios colectivos se aplicarían en período 2022-2023

El Congreso de la República publicó ayer, en el marco de sus facultades, la ley que deroga el Decreto de Urgencia 014-2020, aquel que regulaba disposiciones generales para la negociación colectiva en el sector público.

Dicha norma cumplió solo un año vigente, pues los trabajadores estatales solicitaron ante la Comisión de Trabajo y Presupuesto su derogación debido a los diversos candados que se les imponía para negociar mejoras salariales.

En ese sentido, el Frente de Trabajadores Estatales explicó que la derogación no significa que se realicen negociaciones sin límites –pues todavía no hay una ley que lo permita–, sin embargo, sí pueden presentarse pliegos con demandas no remunerativas. “Sí, hasta el 30 de enero se pueden presentar (pliegos), pero no para mejoras salariales porque eso no está permitido hace doce años. Aquellas que se aprueben se aplicarán recién para el período 2022-2023 porque ya estarán considerados en el presupuesto de ese año”, señalaron.

Cabe recordar que, según el Consejo Fiscal, en un comunicado de diciembre pasado informaba que la derogación del DU 014-2020 podría generar un gasto potencial de por lo menos S/ 14.500 millones anuales al no haber restricciones para los convenios. La cifra la calculaban en base a los pliegos de reclamos presentados con anterioridad al año 2018.

No obstante, Luisa Eyzaguirre, secretaria general de la federación, negó dicho cálculo y señaló que de los 550 pliegos que se envían a Servir “muy pocos se aplican, pero es a través de laudos arbitrales que se logra”.

Según la web de Servir, solo cinco laudos se registraron en el 2020.

Reposición de empleados

En tanto, el Congreso también publicó las modificaciones realizadas al DU N° 016-2020, con el que se permitirá la reposición de empleados públicos por mandato judicial, lo que para el Consejo Fiscal representaría un costo de S/ 1.456 millones.

