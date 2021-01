Jaime Mendoza: “Se deben tomar medidas porque el mercado no da señales de eficiencia”

El nuevo presidente de la entidad reguladora en energía y minería explica sus propuestas para afrontar los repuntes en el precio del gas licuado de petróleo (GLP).

El Ministerio de Energía y Minas informa que tienen 120 días para implementar el nuevo procedimiento para medir los precios de referencia del GLP. ¿Cuándo se daría y cómo beneficiaría al consumidor final?

Lo debemos de sacar a la mitad del tiempo de plazo máximo (hacia la recta final de marzo). Actualmente publicamos los precios de referencia, pero con estos nuevos lineamientos decretados por el ministerio (de Energía), esperamos reflejar verdaderamente la situación de precios en los mercados.

No obstante, entiendo que por el incremento de precios (de GLP) habrá que tomar medidas inmediatas, muy probable en esta semana, para aliviar a la población a través del FISE (Fondo de Inclusión Social Energético), que subsidia cada balón con S/ 16.

Los locales no reportan constantemente sus precios. ¿Cómo solucionar los defectos de Facilito?

Estamos haciendo operativos para verificar el precio (de Facilito) en los locales, de tal manera que se pueda ver que cumplan con esta obligación. Según la normativa vigente, existen procedimientos administrativos sancionadores en caso incumplan (…) Son más de 30 mil agentes y tenemos que verificar la transparencia del precio.

El usuario tiene que saber los precios actuales en Facilito, y así recurrir a otro local para precios más cómodos. El rango actual (de precios GLP) oscila entre S/ 33 y S/ 48 en Lima.

Osinergmin señaló que “la situación del mercado de GLP es preocupante” ya que el alza en el Perú no iba de acuerdo a la variación internacional. ¿Quién se queda con ese diferencial en la cadena?

No podemos afirmar al 100% ni individualizar quién se está quedando con esta parte del precio final. Observamos que el precio con el que venden al mercado los mayoristas Petroperú y Relapasa está hasta en S/ 5 por encima del precio de paridad de importación que nosotros publicamos.

Esto nos preocupa porque el precio debería ser menor en esta parte de la cadena. Sobre el minorista (almacenamiento, transporte, envase, distribución y comercialización) nos preocupa que la diferencia entre el mínimo y el máximo sean muy significativa. Apreciamos un margen donde se aplican precios más altos en la parte del “minoreo”. Esto debe evaluarse a detalle.

Entonces, ¿qué se hará?

A largo plazo, presentamos al Minem, en agosto, una propuesta de reforma integral de la industria de GLP. Uno de los puntos más importantes es la capacidad de almacenamiento, el cual nos da autonomía para 15 días en caso no tengamos producción vigente por cualquier motivo.

Esta autonomía se está disminuyendo y podríamos tener problemas de abastecimiento. Se está viendo incrementar los locales de almacenamiento de tal manera que tengamos autonomía suficiente y locales llenos de existencias, y al haber más los precios tienden a bajar. Esto tal vez atraería a mayor cantidad de importadores para avivar la competencia.

Otro punto es la promoción a través de competencia. Proponemos que el Minem pueda realizar licitaciones para la compra del GLP, dado que ahora solo hay dos niveles de venta: Pluspetrol, con el 80% de la demanda y el otro 20%, de importaciones.

No tenemos un mercado muy competitivo en el mercado del GLP, considerando que Pluspetrol vende a casi el precio de paridad de importación, que viene a ser su costo de oportunidad y no necesariamente su costo de producción. Con licitaciones habría mayor competencia y los precios en esta parte de la cadena de mercado se reducirían.

Un estudio de Macroconsult indica que el precio del productor Pluspetrol más impuestos abarcan el 50% del GLP, y el otro 50%, de la cadena de comercialización y distribución. ¿Cómo acortar este margen?

En otros países también existe libertad de mercado, pero se exige a toda la cadena publicar sus costos, de tal manera que se revise y verifique por un ente que determine el Gobierno.

En caso exceda lo eficiente, se deben tomar medidas porque el mercado no está dando señales de eficiencia. Si no veo condiciones de competencia, bajo lo establecido, intervengo en el mercado. Eso significa cambiar normativas. Esta medida se tendría que tomar en caso no se verifiquen que los precios son resultados de un proceso competitivo.

