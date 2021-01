El drama humano de la suspensión perfecta de labores

Días previos a que terminaran sus vacaciones a mediados de mayo, Luis Pacharrez Silva recibe un mensaje por WhatsApp de la empresa en que trabaja –Ezentis Perú SAC– y le anuncian que al igual que otros 90 compañeros fueron objetos de la suspensión perfecta de labores. Les dijeron que sería hasta julio, sin embargo, conforme extendían la emergencia sanitaria, la compañía también extendía la vigencia de este mecanismo legal.

A la fecha, la empresa aún no lo llama para anunciarle que retornará a sus labores; no obstante, Pacharrez sabe que bajo esta situación podría continuar hasta el 5 de abril. Ello porque el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), horas antes de que terminara el 2020, oficializó la extensión de esta figura hasta esa fecha.

Luis, a sus 61 años, cuenta que estos meses fueron duros para él. Como se sabe, esta figura implica el no pago de su salario, por lo que hasta ahora no tiene ingresos fijos, solo cuenta con el apoyo monetario que le brindan sus hermanos y familia. Incluso no pudo acceder a la subvención económica de S/ 760 que ofrece el Gobierno a los trabajadores suspendidos, pues la empresa en que labora no califica para dicho beneficio.

“Comencé a salir [a cachuelearse] a partir de octubre, antes no por el temor al contagio”, narra. También agrega que en algunas oportunidades la empresa le propuso llegar a un acuerdo por mutuo disenso; sin embargo, se opuso, pues sería mucho más complicado reinsertarse en el mercado laboral.

Otro caso similar es el de Tania Quispe Huanacuni, trabajadora de La Ibérica en Arequipa, quien estuvo alrededor de 5 meses bajo la figura de la suspensión perfecta de labores y sin un ingreso de por medio.

Relata que la solicitud presentada al MTPE había sido rechazada en primera instancia; sin embargo, la empresa apeló y terminó siendo aprobada.

Tampoco fue beneficiaria del bono de S/ 760, por ello, mientras estaba en suspensión, tuvo que recurrir a sus propios recursos. “Tuve que sacar mi CTS y AFP, poniendo un poco en riesgo mi jubilación”, añade.

Quispe es además secretaria general del sindicato de La Ibérica, y manifestó que, en su mayoría, los trabajadores que fueron suspendidos son afiliados de la organización. Ello generó que algunas personas decidieran desafiliarse.

El balance

Esta figura que está habilitada desde mediados de abril del año pasado permitió que varias empresas de cualquier tamaño puedan acogerse a esta herramienta.

Según datos proporcionados por el MTPE, hasta el 29 de diciembre se registraron 39.754 solicitudes de empresas sobre suspensión perfecta de labores, las cuales comprenden a 298.657 trabajadores.

Además, manifestaron que han resuelto 26.323 de las solicitudes. De estas, 14.281 obtuvieron luz verde, las cuales re presentaron aproximadamente 151.177 trabajadores inmersos.

Mientras que 12.042 fueron rechazadas, de las cuales 2.829 resoluciones denegatorias de SPL fueron impugnadas, a través de reconsideración (primera instancia) o apelación (segunda instancia).

Para Alan Martínez, socio fundador del estudio MJ Abogados y Consultores, no es asertivo el hecho de ampliarse esta figura hasta el 5 de abril, pues esto significará que un trabajador se encuentre sin ingresos hasta por un año . Además, este mecanismo podría incluso durar por más tiempo, pues su vigencia está condicionada a la emergencia sanitaria.

“Va a causar un gran perjuicio a los trabajadores, por eso considero que no es asertiva. Simplemente es un paliativo para las empresas, pero no para los trabajadores”, resaltó el laboralista.

Arequipa. Trabajadoras de la empresa La Ibérica. Foto: difusión

Amplían vigencia de los subsidios

Al 18 de diciembre, 73.765 trabajadores han sido beneficiados con el subsidio de S/ 760 que otorga el Estado a quienes se encuentran bajo suspensión perfecta de labores. Ello significó una ejecución de pagos por un monto de S/ 75 millones 711.936.

Al respecto, el Gobierno autorizó ayer de manera excepcional la ejecución de las transferencias financieras otorgadas por el Ministerio de Trabajo a favor de EsSalud, para la continuidad de las prestaciones de salud a los trabajadores comprendidos en suspensión perfecta de labores hasta el 30 de abril del 2021.

Los beneficiarios serán aquellos que tramitaron su solicitud ante el VIVA EsSalud hasta el 31 de diciembre del 2020.

Las cifras

2.829 resoluciones de SPL denegadas fueron impugnadas en el país. 3 meses es el bono para los trabajadores en SPL, a pesar de que la vigencia es de un año.

El dato