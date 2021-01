Ahorro de hogares y empresas creció 10% en plena pandemia

En medio de la peor crisis económica derivada de la pandemia del Covid-19, el ahorro del sector privado en el país creció 10% en el tercer trimestre del 2020 respecto al mismo período del 2019 , un año sin las turbulencias actuales.

Así, de forma inusual, pasó de representar 17,4% del PBI en el 2019, a significar el 26,5% durante el año de la pandemia.

Este fenómeno -según explicó Bruno Seminario, profesor principal de economía de la Universidad del Pacífico- responde al aumento del ahorro de las familias y de las empresas, pues solo están gastando 3/4 de sus ingresos.

“En el caso de las familias, el factor crucial se debe probablemente a la imposibilidad de consumir servicios , ya que la pandemia afecta fundamentalmente el consumo de los mismos”, mencionó.

Justamente, dicho sector redujo en tres puntos porcentuales su participación en el PBI.

Para Seminario, esta coyuntura se mantendría hasta mediados de este año, por lo que ese factor se podría convertir en el principal problema macroeconómico del 2021.

“Si la inversión del sector privado no creció al ritmo requerido en este mismo lapso, el ahorro privado puede provocar un superávit en cuenta corriente. Es decir, en medio de la peor crisis de la historia, podemos convertirnos en un exportador neto de capitales”, subrayó.

En su opinión, además, la “curiosa” evolución del ahorro privado sugiere que el endeudamiento en el extranjero es innecesario.

“En otras palabras, el Perú podría dedicarse a financiar el déficit fiscal de EE. UU. y de la Unión Europea en la primera mitad del año. Un resultado absurdo, pero que nos muestra cómo funciona el régimen actual de la política económica”, señaló.

Reservas internacionales

En tanto, las reservas internacionales netas (RIN) se elevaron en US$ 8.266 millones en el 2020, ubicándose al 15 de diciembre en US$ 76.582 millones, debido principalmente al aumento en la posición de cambio del BCRP de US$ 42.619 millones a US$ 58.239.

Al respecto, Seminario explicó que debido a la regulación actual dichos recursos no pueden usarse para financiar la emergencia sanitaria. “En la práctica solo sirven para financiar el déficit del Gobierno de EE. UU.”, anotó. No obstante, dijo que “cuando el Gobierno necesita dinero tiene que prestarse de fondos en el extranjero a una tasa de interés mayor a la que obtiene el BCRP por las reservas”, expresó el economista.

Datos

Inversión privada. Representó en el tercer trimestre del 2020 el 17,8% del PBI, 4 puntos más que en el trimestre previo.

Consumo. Respecto al comportamiento de este indicador, se contrajo en 9,7% en el período de análisis, según el BCRP.

Deuda pública. Entre julio y setiembre, este indicador representaba el 32,1% del PBI.

Evolución del ahorro privado 2020.

