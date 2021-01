El Bono ONP será entregado a los pensionistas desde este lunes 11 de enero de 2021, de acuerdo a lo que indica el Decreto Ley n.° 19990. Serán más de 560.000 jubilados los que recibirán el subsidio de extraordinario de S/ 930.

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) también dio a conocer las fechas de entrega de este bono, los cuáles han sido estipulados de acuerdo a la primera letra del apellido de cada beneficiario.

Asimismo, el bono de los 930 soles será entregado junto con el depósito de las pensiones, el cual fue establecido en la Ley n.° 31083, promulgada en diciembre del 2020.

A continuación, conoce quiénes cobrarán el Bono ONP 2021, cómo y dónde recibirlo, además de las fechas disponibles para hacerlo.

Cronograma de pagos del Banco de la Nación

El cronograma de pagos del Banco de la Nación sobre el Bono ONP será entregado entre los días lunes 11 de enero y jueves 14 de enero de 2021. Este también está organizado de acuerdo a la primera letra del apellido de los pensionistas.

Cabe resaltar que no es necesario acercarse a la entidad bancaria, ya que el bono de los 930 soles será depositado a la cuenta de los beneficiarios. Podrás retirarlo en cajeros o agentes.

Primera letra del apellido Fecha A, B, C Lunes 11 de enero D, E, F, G, H, I, J, K, L Martes 12 de enero M, N, Ñ, O, P, Q Miércoles 13 de enero R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Jueves 14 de enero

¿Cómo saber si soy beneficiario del Bono ONP?

Aquellas personas que deseen saber si son beneficiarios del Bono ONP, deben ingresar AQUÍ y utilizar el número de su DNI y una clave virtual. Si no cuentas con una clave virtual, puedes generarla en la página web de dicha entidad.

CONSULTA cómo cobrar el Bono ONP de 930 soles

Según informó Mario Zapater, director general de prestaciones de la ONP, una de las modalidades de cobro del Bono ONP de 930 soles es que los pensionistas acudan a la entidad bancaria correspondiente (Banco de la Nación) para retirar su subsidio.

No obstante, también mencionó que no es necesario que los jubilados se acerquen al banco porque el dinero podrá ser retirado en agentes o cajeros. El pedido de la no asistencia a las oficinas bancarias responde a la medida de evitar aglomeraciones frente a los contagios del coronavirus.

¿Quiénes recibirán el Bono ONP?

El bono de S/ 930 será entregado a los afiliados jubilados de la ONP que estén en el Decreto Ley n.° 19990 al cierre del 5 de diciembre de 2020. También recibirán el monto los beneficiados con los pagos de viudez y orfandad, pero no así los afiliados actuales ni los jubilados bajo la Ley N° 20530.

Link para el retiro del Bono ONP

Para saber si estás en el Sistema Nacional de Pensiones y, por tanto, te encuentras apto para recibir este bono ONP 2021, puedes averiguarlo en el siguiente LINK. Cabe destacar que las personas que estén en la Ley 19990, con cierre al 5 de diciembre, serán las que accedan al bono.

Bono para jubilados: horarios de atención

El horario de atención en las agencias del Banco de la Nación de todo el Perú es de lunes a viernes de 8.00 a. m. a 5.00 p. m. y sábados de 9.00 a. m. a 1.00 p. m.

No es necesario que los jubilados y pensionistas asistan a las oficinas, ya que podrán retirar los 930 soles en un agente o cajero en cualquier momento.