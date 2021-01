El Gobierno peruano, dirigido por el presidente Francisco Sagasti, informó que este mes de enero se hará la entrega del Bono Escolaridad 2021 Perú, el cual equivale a un monto de 400 soles.

La entrega de este subsidio ya fue promulgado mediante decreto en El Peruano, y será un único pago que se entregará a las aquellas personas que trabajen dentro del sector público.

El decreto también detalla que los 400 soles estará figurando en la planilla de los ciudadanos que cuenten con un servicio no menor de tres meses. No obstante, si algún trabajador no cuenta con este tiempo requerido, se le irá abonando este dinero de forma proporcional a los meses y días que venga laborando.

¿Cómo saber si soy beneficiario del Bono de Escolaridad?

Para saber si eres beneficiario del Bono Escolaridad 2021, puedes ingresar en el siguiente enlace y verificar si eres un de los que recibirá el subsidio de 400 soles.

¿Quiénes serán los beneficiarios del Bono de Escolaridad?

Funcionarios y servidores nombrados y contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo 276 y las leyes 29944 y 30512.

Docentes universitarios de la Ley 30220.

Personal de Salud del Decreto Legislativo 1153.

Obreros permanentes y eventuales del Sector Público.

Personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.

Pensionistas a cargo del Estado comprendidos en los regímenes de la Ley 15117, los decretos leyes 19846 y 20530, el Decreto Supremo 051-88-PCM y la Ley 28091.

Trabajadores del Sector Público que se encuentran bajo el régimen laboral de la actividad privada.

Servidores penitenciarios, conforme al numeral 1 del artículo 24 de la Ley de Carrera Especial Pública Penitenciaria.

Auxiliares de educación nombrados y contratados en las instituciones educativas.

¿Qué requisitos debo cumplir para cobrar el Bono Escolar 2021?

Estar trabajando, o bien de vacaciones con contrato, en el momento que entró en vigor la norma.

Haber trabajado al menos tres meses desde que entró en vigor la norma. En caso de no ser así, se percibirá una suma proporcional a los días trabajados.

¿Dónde se podrá cobrar el Bono de Escolaridad?

El Bono de Escolaridad 2021 que recibirán los trabajadores del sector público será mediante las cuentas de pago de planilla.

Fecha de pago del Bono Escolar

Las fechas de pago del Bono Escolar 2021 fueron publicados dentro de la plataforma del Banco de la Nación. Para revisar el cronograma completo, puedes ingresar AQUÍ.

¿Quiénes no recibirán el Bono de 400 soles?

Todos los trabajadores del sector público tendrán acceso al bono escolar de 400 soles, siempre y cuando hayan comenzado a laborar en el momento en que la norma entró en vigor.

Si bien se dijo que aquel trabajador con un servicio no menor de tres meses iba a dejar de percibir este subsidio, se especificó que se le asignará un monto equivalente al tiempo trabajado.

¿Qué es el Bono Escolar?

El Bono Escolaridad 2021 de Perú es un beneficio económico no remunerativo que suele entregarse a los funcionarios públicos, servidores del Estado y determinados pensionistas en los primeros meses de cada año. Este subsidio se entrega de manera obligatoria si es que trabajas en el sector público.