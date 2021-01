Aerolíneas preocupadas por suspensión de vuelos y cuarentenas a viajeros en la región

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (AITA) - que concentra a 292 aerolíneas en el mundo - hizo un llamado a los países de América Latina y el Caribe a adoptar medidas equilibradas respecto a los vuelos, luego que varios países - incluyendo el Perú - endurecieran sus protocolos sanitarios a los viajeros, solicitándoles permanecer en cuarentena por 14 días luego del arribo, o suspender la conexión aérea con Europa.

“Observamos la reimposición de medidas que habían sido suspendidas, como por ejemplo cuarentenas encima de la exigencia de pruebas y tests, así como también nuevas prohibiciones de vuelos hacia ciertos destinos. Todo esto supone un retroceso en los esfuerzos por recuperar numerosos sectores económicos, como lo son viajes y el turismo, entre otros”, señaló el gremio.

Cabe indicar que las nuevos protocolos adoptados por los gobiernos de la región se dan en un contexto de la confirmación de casos de la variante del nuevo coronavirus, menos mortal pero más contagiosa que la anterior. En nuestro país ya hay un caso confirmado.

“Hacemos un nuevo llamado a los gobiernos para que apliquen las normas internacionales para la detección del COVID-19, no podemos volver a actuar como al principio de la pandemia, cerrando fronteras o aplicando cuarentenas cuando hasta la propia Organización Mundial de la Salud ha señalado que el virus no se controla de esta manera. Es imposible reducir la exposición a cero, pero hay estrategias inmediatas de gestión de riesgos, sin poner en riesgo millones de puestos de trabajo, sin paralizar las economías que dependen de la aviación porque no hay otras alternativas de transporte rápido, seguro y fiable”, sostuvo Peter Cerdá, Vicepresidente Regional de IATA para las Américas.

El gremio internacional alegó además que contar con protocolos estandarizados y solicitar pruebas previas a los pasajeros asegurará que mantener las fronteras abiertas no represente un riesgo de contagio.

Datos

- De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT), en 2020 la industria del turismo mundial retrocedió 30 años, con mil millones menos llegadas de viajeros y pérdidas aproximadas de 1.1 billones de dólares en ingresos provenientes del turismo internacional.

- Entre enero y noviembre de 2020, las aerolíneas que operan en la región transportaron cerca de un 40% del total de pasajeros transportados en ese periodo de 2019. Noviembre marcó un hito con cerca de 16 millones de pasajeros en la región (45% del total de noviembre 2019) gracias a la reactivación de prácticamente todos los países de la región.

- El crecimiento más significativo respecto a los viajes internacionales se observó en el Caribe, donde se agregaron 900 vuelos diarios adicionales a finales de octubre y noviembre de 2020.