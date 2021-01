Waldo Mendoza: “Una ley de reforma de pensiones de este gobierno no procede

La Comisión de Reforma de Pensiones, que lidera la congresista Carmen Omonte, entra a sus últimas semanas de debate para luego redactar un anteproyecto de ley para crear el nuevo sistema previsional en el país.

Justamente, en su sesión de este viernes 8 de enero, se presentó ante dicha comisión el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Waldo Mendoza, quien si bien alcanzó una serie de reflexiones a los congresistas, no llevó un aporte sobre el nuevo sistema previsional.

“No he traído nada nuevo. Quizá he dado la sensación de que no hay nada que hacer, pero exageré, mi énfasis era señalar sobre la dificultad de resolver este problema (mejores pensiones en el país)...Esta es una de la reformas más complicadas que se nos viene hacia adelante”, dijo el ministro al término de su participación.

Así, diversos congresistas que forman parte de la Comisión de Reforma exhortaron al ministro de Economía a llevar una “propuesta en blanco y negro”. De acuerdo a la parlamentaria Martha Chávez, de Fuerza Popular, solo de esa manera se evitará aprobar una ley que luego sea observada por el Ejecutivo.

Al respecto, Mendoza respondió más adelante: “Lo que le corresponde al ministerio es contribuir. Este gobierno es de transición y de emergencia, una ley de pensiones de este gobierno creo que no procede , nos toca dejar los lineamientos para que esa gran reforma se realice. Y si el Congreso tiene la intención, nosotros con todo gusto lo revisamos en cuando nos la hagan llegar”, indicó.

Con lo cual, quedaría descartado que el MEF envíe una propuesta de reforma de pensiones. Mendoza además negó que se haya dejado influenciar por las AFP, quienes están en contra de la propuesta de reforma de pensiones que plantea la Comisión del Congreso.

Debilitamiento previsional

En lo que sí hizo hincapié el titular del MEF fue en señalar que cualquier propuesta de reforma integral del sistema previsional - integradas por las AFP y la ONP - debe responder de dónde vendrán los recursos para que los jubilados logren una pensión que les permita mantener el mismo consumo que cuando estaban en su etapa laboral.

“Y ahí no hay vuelta que darle, o bien la persona tendrá que ahorran más o el estado deberá recaudar más. (...) pero en el último medio siglo la presión tributaria alcanza solo el 14%”, asimismo indicó que hay preocupación por e deseo de los peruanos por el ahorro previsional se esté debilitando.