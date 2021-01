SUNAT no sancionará infracciones cometidas antes de la cuarentena

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) anunció que no aplicará sanciones a las infracciones cometidas antes de la cuarentena establecida por el Gobierno para enfrentar la pandemia de la COVID - 19.

La Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos, publicada este último 8 de enero, precisó que no se castigarán aquellas faltas incurridas hasta del 15 de marzo de 2020 , en las que se requiere el traslado de los contribuyentes a sedes administrativas para subsanarlas.

Entre las infracciones que serán tratadas con discrecionalidad destacan las de no emitir o no otorgar comprobantes de pago, no exhibir libros y registros, no proporcionar información o documentación que sea requerida por la SUNAT sobre las actividades del contribuyente o aquellas que realizó con terceros y, por último, no presentarse a una reunión programada o hacerlo fuera del plazo establecido.