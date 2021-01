La vacuna aceleraría la recuperación del turismo

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo Mohme, expresó su confianza en revertir la situación adversa situación del sector turismo con la llegada de las primeras dosis de vacunas al Perú.

“Vemos una tendencia de recuperación y esperamos ver un crecimiento más pronunciado en el segundo semestre”, señaló la titular de Mincetur durante su presentación ante la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso.

Indicadores a la baja

Las pérdidas en el turismo del Perú ascendieron a US$ 2.566 millones. Cornejo detalló que, en 2020, los ingresos por turismo receptivo alcanzaron los US$ 977 millones; mientras que el ingreso por turismo interno solo recaudó US$ 1.589 millones. Estas cifras se alejaron de los US$ 10.440 millones obtenidos en el 2019.

Los turistas extranjeros no llegaron ni al millón, en comparación con los 4,37 millones del 2019. El turismo nacional también cayó al sumar tan solo 14,7 millones de viajes que se alejaron de los 48,6 mllns del 2019.

Cornejo resaltó que se espera una ligera recuperación durante el primer semestre del 2021, aunque admitió que la restitución de los números pre-Covid-19 se lograrán hasta el año 2023. “Estas se pueden a empezar a recuperar este año si es que trabajamos estrategias focalizadas entendiendo que aún hay restricciones por la pandemia que se vive, pero con cuidado y de la mano de las regiones se pueden revertir estas cifras”, sostuvo la ministra.

El Mincetur también expresó su preocupación por los millones de empleos perdidos en el 2020. El año pasado se trabajaron alrededor de 20 protocolos sanitarios de diversos servicios turísticos y se han brindado lineamientos para los destinos turísticos con apoyo de los gobiernos regionales.

La ministra destacó el financiamiento de S/ 1,8 millones que benefició a 2.713 artesanos alpaqueros y prestadores de servicios turísticos. Para el 2021 se estima un financiamiento de casi S/ 2,8 millones que beneficiará a otros 5.000 beneficiarios.

Los guías de turismo también recibieron apoyo estatal. Hubo distintos bonos del Gobierno que beneficiaron a 4.000 guías. Además, mediante el programa Turismo Emprende se benefició a otros 2.040 guías de turismo.

Se han consignado S/ 47.086,000 en préstamos mediante el FAE-Turismo, los cuales fueron destinados a invertirse en actividades de hospedaje, esparcimiento, transporte interprovincial, organización eventos, transporte turístico, agencias de viaje, producción de viajes y comercialización.

Promoción turística nacional e internacional. “Volver” alcanzó los 5,9 millones de turistas nacionales y con un impacto de 155 millones de soles gracias a las alianzas con Latam, Viva Air, Sky y Despegar.

“Sueño, luego viajo”, la campaña hacia el visitante extranjero alcanzó a casi 21 millones de personas de un total de 30 países gracias a las redes sociales. Sus dos alianzas con Latam trajeron a suelo peruano a 19.000 turistas chilenos y 1.500 turistas de Estados Unidos.

El plan de actividad turística para el presente año

Cartera de proyectos de inversión. A julio del 2021 se tiene previsto concluir ocho obras de infraestructura turística y una obra de comercio exterior, en siete regiones del país; con una inversión de S/ 42,6 millones.

Promoción turística nacional. “Volver”-etapa 2 y 3: se desarrollará en alianza con tres líneas aéreas y espera movilizar a 150.000 pasajeros con la campaña Cyber Bicentenario con destinos y rutas trabajadas con las regiones.

Promoción turística internacional. “Sueño luego viajo”-etapa 2: Se iniciará el 1 de marzo y se desarrollará durante seis semanas enfocado a los milllenials de 23 a 38 años de las ciudades de Los Ángeles, Nueva York y la Ciudad de México.

