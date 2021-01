Envíos de cacao en polvo sin azúcar alcanzaron los US$ 38.4 millones en 2020

Perú exportó un total de 11 550 292 kilos de cacao en polvo sin azúcar por un valor FOB (del inglés Free On Board, “Libre a bordo, puerto de carga convenido”) de US$ 38 427 644 durante el 2020.

Este registro representa un importante avance para nuestro país en comparación a los 6 043 168 kilos que se enviaron por US$ 15 185 088 en similar periodo del año pasado.

Según el portal Agrodata Perú, el principal destino del cacao en polvo sin azúcar peruano en 2020 fue Estados Unidos, donde se lograron colocaciones por encima de los US$ 11 071 000.

Más abajo se ubicaron los mercados de Argentina con US$ 4 762 000, Chile con US$ 3 873 000, Australia con US$ 2 797 000, Brasil con US$ 2 456 000, Colombia con US$ 2 431 000 y Bolivia con US$ 1 948 000.

Entre las principales empresas exportadoras del rubro se posicionaron Machu Picchu Foods SAC con ventas por US$ 26 877 033 (70% del total de evíos); Villa Andina SAC con US$ 2 234 248; Exportadora Romex SA con US$ 1 639 922; Ecoandino SAC con US$ 1 465 505; y Nutry Body SAC con US$ 1 128 878.

Un poco más atrás están Agrofino Foods SAC con US$ 371 696, Cafetalera Amazónica SAC con US$ 370 707 y otros con montos menores que juntos sumaron US$ 4 339 654.

Cacao en polvo: la forma más pura de chocolate

El polvo de cacao se deriva de granos de cacao mínimamente procesados. Es, esencialmente, la forma más pura de chocolate que existe en el mercado. Ello porque el polvo de cacao contiene más fibra y más calorías que el polvo de cocoa estándar, pero también está lleno de antioxidantes y flavonoides.

Los beneficios para la salud del cacao en polvo se han estudiado a fondo y están bien documentados. Uno de los ingredientes clave, la teobromina, se destaca por la capacidad de ayudar a concentrarte, perder peso y reducir la oxidación celular.

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía LR y recibe en tu correo electrónico, de lunes a viernes, las noticias más relevantes del sector y los temas que marcarán la agenda.