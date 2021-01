Agrarios piden diálogo en Lima con ministros y dirigentes del país

Los dirigentes de los trabajadores agrarios que participan en la mesa de diálogo en Trujillo, La Libertad, exigen que las negociaciones sobre sus condiciones laborales sean en Lima con los ministros y los representantes de los obreros de la agroindustria de todo el país, no solo de la región norteña. Algunos líderes agrarios incluso advierten que el diálogo se rompería si no se atiende este requerimiento.

En la segunda reunión en Trujillo, en la que participaron funcionarios del Ministerio de Trabajo y la Presidencia del Consejo de Ministros, los representantes de los obreros reiteraron su requerimiento de un aumento a sus remuneraciones y no solo un bono. Esto último es rechazado porque no aumenta sus limitados beneficios sociales, como vacaciones o compensación por tiempo de servicio.

Sin embargo, la nueva ley de régimen laboral agrario, promulgada la semana pasada, solo les da bono, y el acuerdo que se tiene para el diálogo es reglamentar esta norma en consenso entre representantes de trabajadores, empresarios y Gobierno.

Algunos dirigentes plantearon que el Ejecutivo dé un decreto que establezca este aumento remunerativo. Empero, los funcionarios explicaron que el Gobierno no puede modificar la ley, sino solo el Congreso y que, por lo tanto, solo queda reglamentar la nueva norma.

Desacuerdo

“Reglamentar la ley no va a cambiarla, va a maquillar algunas cosas nada más. ¿Y los trabajadores qué están diciendo? Hay una fuerte discrepancia con el tema remunerativo. Acá lo que interesa es una respuesta clara del Gobierno: si va a haber esa posibilidad de modificar y ver en decreto supremo este tema. Que desaparezca el bono y sea parte de la remuneración. Con eso darán la tranquilidad a los trabajadores”, adujo Felipe Arteaga, presidente del Frente de Defensa de San José de Virú.

“La ley, desde el punto de vista técnico, solamente la puede cambiar el Congreso de la República. El presidente no va a poder cambiar la ley, no está en sus facultades cambiar la ley. Cualquier modificación a la ley va a tener que pasar por el Congreso”, replicó Jorge Larrea de Rossi, secretario técnico del Consejo Nacional del Trabajo.

Diálogo en Lima

Los dirigentes de los trabajadores coincidieron en que el diálogo debe ser en Lima para que haya una mesa única que comprometa a las principales autoridades nacionales y que se incluya a representantes de los obreros agrarios de todo el país.

“Que esta mesa de diálogo se lleve a cabo en la ciudad de Lima junto con todos los representantes de los trabajadores a nivel nacional. Ica, Piura, Lambayeque, La Libertad, San Martín son lugares que se identifican con la agroexportación y queremos unificarlos”, expresó Andy Requejo, presidente del Comité de Lucha de Virú.

“Se debe llevar en la ciudad de Lima, donde estén presentes todos los involucrados y los ministros. El ministro de Trabajo debe darse un tiempo para atendernos”, exigió Juan Herrera, secretario general de Frentair (Federación Nacional de Trabajadores del Sector Agrario, Industria, Riego y Similares).

Herrera denunció supuestos despidos de las empresas en represalia y advirtió que el diálogo podría quebrarse.

“Están haciendo renunciar so pretexto de firmar nuevo contrato con el nuevo marco de la ley que aún no tiene reglamento. No podemos seguir sentados en una mesa cuando afuera en las empresas se sigue abusando de los trabajadores”, sostuvo.

En este segundo encuentro en Trujillo no participaron los empresarios. Fuentes de la AGAP (Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú) informaron que no fueron convocados, pero sí asistirán a reuniones convocadas en Lima.

La tregua en el norte se mantendría mientras haya diálogo. En Ica tampoco se concretó el bloqueo de la Panamericana Sur. Julio Carbajal, dirigente de esta zona, aseveró que recibió llamadas de Lima y ahora esperan que avance el diálogo.

Reacciones

Andy Requejo, Comité de Lucha de Virú

“Que esta mesa sea en Lima con todos los representantes de trabajadores del país. Ica, Piura, Lambayeque, La Libertad, San Martín se identifican con la agroexportación. Queremos unificarlos”.

Jorge Larrea, Consejo Nac. del Trabajo

“La ley solo la puede cambiar el Congreso. El presidente no va a poder cambiar la ley, no está en sus facultades cambiarla. Cualquier modificación a la ley va a tener que pasar por el Congreso”.

Gabriel Amaro, Dir. Ejecutivo de AGAP

“Vamos a participar en el marco de nuestras propuestas de temas que se tienen que definir en el reglamento. Siempre hemos estado a disposición, así como fuimos a las reuniones del Congreso”.

Juan Herrera, Frentair

“Hay toda una política de despido de trabajadores. Están haciendo renunciar. (...) No podemos seguir sentados en una mesa cuando afuera en las empresas se sigue abusando de los trabajadores”.

