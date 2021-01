¿Qué nos espera en este 2021 en el ámbito económico y laboral?

Recuperación sí, pero del empleo va a tardar mucho más

Luis Miguel Castilla, exministro de Economía

El 2020 ha sido uno de los años más difíciles por el impacto que ha tenido la pandemia, por la cuarenta inicialmente tan dura y por el legado de precariedad en términos de empleo. Por otro lado, también por el impacto adverso de la inestabilidad política y el populismo legislativo.

Dicho eso, para el 2021 se espera una recuperación importante, pero depende de dos factores que son centrales. Uno es que haya una disponibilidad de la vacuna que hasta ahora el país no tiene. Y lo segundo, que se despeje la incertidumbre electoral y se sepa quién gobernará y cuál es su plan de gobierno.

Probablemente en el año 2022 vamos a recuperar los niveles de ingreso que teníamos antes de la pandemia, pero creo que el problema del empleo va a continuar y no se va a recuperar el 2022. Las pérdidas de empleo han sido más profundas por el cierre de empresas. Y el desempleo en los jóvenes, principalmente, continuaría de manera más persistente y esto no se va a recuperar en 3 o 4 años, sino es un cambio estructural. Y la calidad del empleo sería más precario, yendo al informal sin protección social, pensiones ni las bondades de la formalidad.

Recuperación sí en el 2021, pero del empleo va a tardar mucho más.

No dormirse ante recuperación del primer trimestre

Carolina Trivelli, exministra del Midis

Estamos viendo una recuperación rápida de la economía, pero no hay que obnubilarnos por ese crecimiento y pensar que ya zafamos del problema.

Puede pasar que el PBI crezca en el primer trimestre de manera espectacular a doble dígito, y sería un error dramático creer que ya la hicimos. También hay que dinamizar el empleo. Percibimos una recuperación basada en la generación de ingresos con empleos informales o mal remunerados. Crecemos a costa de precarizar más las fuentes de ingresos de los peruanos y las peruanas.

Venimos de un año en el que se gastó mucho y recaudó poco. Hay que recuperar la senda de finanzas públicas sostenibles, controlando la deuda y con una estrategia de cierre del déficit fiscal para que vuelva a converger al 1% en unos años, lo cual requiere de mucha disciplina, mejorando la calidad de gasto, apuntando a reducir la evasión y elusión, además de ampliar la base tributaria.

Además, se tiene que alentar el emprendimiento sostenible, especialmente hacia ciudadanos que están o han caído en la pobreza o alta vulnerabilidad en diversos grupos, como mujeres jefas de hogar o actividades propias del sector rural.

Incertidumbre por la vacuna se transmite en la economía

Pedro Francke, economista de la PUCP

Nos encontramos en una situación en la que la economía se está recuperando, pero con mucho desempleo y gente muy empobrecida, falta una respuesta gubernamental y la incertidumbre de cómo viene esta segunda ola.

El problema de no contar con vacunas genera mucha incertidumbre respecto a la pandemia y eso se transmite a la economía.

En 2021 habrá recuperación, sí, pero desigual. La pandemia ha dejado a 2 millones de empleos menos y empobrecimiento masivo.

Se dice que el Perú es el país que más va a crecer en la región en 2021, yo lo dudo porque si Chile, Argentina, Bolivia, entre otros, van a vacunar a su población en los próximos meses, van a salir antes que nosotros.

Si en el Perú seguimos con el miedo de la enfermedad y con una vacuna que llegará tarde, no creo que nosotros crezcamos más que ellos, no lo veo.

El que se tenga la vacuna hace que los países puedan recuperarse y regresar a una normalidad económica, de producir (bienes y servicios). Esa incertidumbre se levanta, pero en caso contrario eso tiene un efecto económico.

Recuperación dependerá de la estabilidad política

María Amparo Cruz-Saco, investigadora CIUP

Los retos para este 2021 son los mismos que tenemos desde el segundo semestre del año pasado.

La recuperación se sostendrá si hay una mayor estabilidad política y transparencia institucional. Es importante que se solucionen problemas vistos como en el sector agroexportador, que generan trabajo y son fuente de ingreso de divisas o que se continúe alentando la producción de cobre y otros minerales para que el flujo productivo de empleo e ingresos sea constante, aprovechando el incremento del precio del cobre.

Además, es crucial que se recupere el empleo para impulsar el consumo interno, que ante la debilidad del mercado laboral se ha retraído.

Tampoco se deben descuidar las políticas para controlar y mitigar al Covid-19, sumado a la administración al contar con la vacuna. Ponerlas en el brazo demora.

Finalmente, se deben reforzar programas sociales en zonas rurales y urbanomarginales , combatiendo la anemia infantil que se ha desbordado. Este tipo de asistencia debe ser prioritaria e ir de la mano con juntas vecinales y ollas populares, evitando así el gran problema de la corrupción como se vio con las canastas municipales.

Segunda ola retrasaría recuperación de la economía

Fernando Cuadros, exviceministro de Empleo

El tema central es controlar la pandemia porque, si no, no habrá recuperación económica sostenible posible y por ende tampoco del empleo.

De los 6,7 millones de empleos perdidos a la fecha según última data del INEI, esa cantidad se redujo significativamente, el control es fundamental y a partir de ello implementar políticas que promuevan la generación de empleo formal. En cuanto a los sectores más afectados por la pandemia como el turismo, bares, restaurantes, juegos de azar y demás, habría que dar un apoyo tributario y crediticio para ayudarlos a mantenerse hasta que puedan reiniciar sus actividades. Si bien hay mucha reinserción laboral, la gente ha pasado a empleos de peor calidad que tenía antes.

La recuperación de los ingresos va a depender de la recuperación de la economía. En Lima, el ingreso promedio se había reducido en 14% y la masa salarial laboral ha caído cerca del 30%, ese es efecto de la afectación de la economía, reducción del empleo. Si hubiera segunda ola y ello obligara a establecer cuarentenas focalizadas, eso sin duda va a retrasar el ritmo de la recuperación de la economía, dependiendo de esos factores, quizá para finales del 2021 o inicios del 2022 se podrían recuperar lo niveles de ingresos prepandemia.

El empleo formal se recuperaría en dos años

Sara Campos, abogada laboralista

Lo más importante sería promover algunos beneficios de tipo laborales, con efecto de que los empleadores apuesten por formalizar o incluir en planilla a personal porque ahora con los gastos que se ha tenido van a preferir mantenerlo de manera informal.

En un par de años se podrían recuperar los empleos perdidos del 2020, porque hasta ahora algunos de los negocios están con el aforo reducido, por lo que su nivel de ingresos no es igual al de los años anteriores. Desde el 2022 hasta el 2023 va a haber un pequeño levante de la recuperación del empleo, antes va a ser más complicado; es bien difícil que esto se pueda superar en un corto plazo porque muchos negocios tuvieron que cerrar ya que no podían sostenerlos durante toda esta época, tendrían que asociarse, tendrían que respetar el tema del aforo y con lo del coronavirus, que no haya vacuna hasta junio en adelante, será muy complicado tener una sostenibilidad en el empleo.

El Estado va a tener que dar de nuevo el tema de subsidios y mantener la suspensión perfecta porque la suspensión va a seguir siendo aplicable para algunas posiciones porque todo se está haciendo remoto.

