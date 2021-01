Movilidad eléctrica en el Perú: las barreras que frenan su masificación

La movilidad eléctrica es considerada como clave para lograr el desarrollo de un transporte sostenible. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cada vez son más países en el mundo y en la región como Costa Rica, Ecuador, Uruguay, Barbados y Bahamas que mencionan a la electromovilidad como medida de mitigación y que, a través de políticas e iniciativas, promueven su uso para el futuro de infraestructuras urbanas.

China es el líder mundial en ventas de vehículos eléctricos, con alrededor de un tercio de los automóviles eléctricos; Noruega es el país con el mayor porcentaje de vehículos eléctricos en las ventas del mercado automotriz; Alemania cuenta con un plan integrado en el cual ha trabajado en los últimos años, para masificar la electromovilidad y Estados Unidos es el segundo mercado más grande de automóviles eléctricos.

¿Qué está haciendo el Perú? El Gobierno ha dado algunos incentivos. En primer lugar, el MEF estableció, mediante DS 095-2018-EF, que los automóviles nuevos híbridos y eléctricos (entre otros), no se encuentran dentro del ámbito de aplicación del ISC (impuesto selectivo al consumo) a fin de aumentar los incentivos para la adquisición de vehículos más eficientes y menos contaminantes. También el D.L N.º 1488, establece un régimen especial de depreciación para los vehículos de transporte terrestre híbridos o eléctricos, explicó a La República Luis Zapata Palacios, vicepresidente del Consejo Directivo de MOVEMOS, de la Asociación VINCI Highways por la Movilidad Sostenible.

Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) emitió un reglamento para la instalación y operación de la infraestructura de carga de la movilidad eléctrica; y el MTC, con el DS 019-2018-MTC, modificó el Reglamento Nacional de Vehículos y estableció una nueva clasificación vehicular (que incorpora vehículos eléctricos e híbridos en general), al precisar que los límites máximos de emisiones atmosféricas no aplican a los vehículos eléctricos.

A estas medidas, señala, deberían sumarse otros incentivos pueden dirigirse al costo del estacionamiento, los seguros, los mantenimientos en alianza con concesionarios y talleres de mantenimiento, exoneración de impuestos, entre otros.

Barreras que frenan

Para MOVEMOS, tanto como sumar instancias o empresas especializadas, se necesita sumar ciudadanos que sean agentes de cambio.

“Tenemos varias barreras, la primera es cultural y tiene que ver con la poca sensibilidad ciudadana hacia el uso de vehículos más limpios con el medio ambiente, cuyas emisiones no dañen la atmósfera. En las barreras económicas, tenemos el elevado costo de adquisición del vehículo eléctrico (en comparación con los de combustión interna)”, mencionó el ejecutivo.

Además, se tiene barreras técnicas ya que no contamos con la infraestructura apropiada para impulsar la movilidad eléctrica. “Incluso, existe un dilema: las estaciones de recarga sin vehículos eléctricos no son rentables y sin estaciones de recarga no se venderán vehículos eléctricos”, resaltó Zapata.

Desde un punto de vista tecnológico, se prevé que las baterías de los vehículos se recarguen en estaciones alimentadas desde la red eléctrica, siendo necesario disponer de conectores adecuados y estandarizados para permitir la interoperabilidad de la recarga.

El Banco Mundial prevé que la demanda de transporte en un futuro próximo aumentará drásticamente. Para 2030, el tráfico anual de pasajeros aumentará en 50%, los volúmenes de carga globales en 70% y 1,200 millones de automóviles adicionales estarán en las carreteras para 2050.

Para la Asociación, se requiere un sistema público de transporte eléctrico eficiente. “Para el Grupo VINCI el tráfico ya no es la única prioridad en sus negocios de movilidad; también lo son las personas y el medio ambiente. En tal sentido, MOVEMOS está promoviendo modelos de movilidad con impacto positivo y genera una discusión y reflexión sobre los impactos negativos que la movilidad genera en el Perú”.

Costos y beneficios de un auto eléctrico

El mayor costo de un vehículo eléctrico se debe principalmente a las baterías, aunque se prevé una disminución paulatina conforme la tecnología madure. Según explica el experto, mientras el precio de un auto eléctrico no sea inferior al de un vehículo con motor de combustión, el eléctrico no podrá imponerse.

“Eso será posible cuando una batería cueste $ 100 el kWh o menos, lo cual dependerá de la evolución de la demanda y la reducción de los costos de producción, y la fabricación de diseños estandarizados. Tengamos en cuenta que según BloombergNEF, en 2010, una batería costaba $ 1.100 el kWh, pero el año pasado el promedio ya era significativamente menor ($ 156 / kWh)”, detalló.

No obstante, si bien el costo de adquisición de un auto eléctrico puede resultar elevado, a largo plazo suele diluirse porque el costo de la electricidad para moverlo es muy inferior al que tiene el convencional y también el de mantenimiento porque el motor eléctrico tiene 90% menos componentes que el de combustión. Además, el eléctrico no suele presentar problemas respecto a la fricción, temperatura y desgaste, problemas usuales en los autos convencionales.

