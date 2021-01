Después de crecer levemente en setiembre y octubre (2,9% y 2,1%, respectivamente), las exportaciones peruanas cayeron en 10,5% en noviembre pasado, sumando en el acumulado de los once meses del 2020 poco más de 35.000 millones de dólares (-16,1%), informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

El presidente del gremio, Erik Fischer Llanos, consideró que las cifras son el resultado del complicado contexto internacional y nacional en noviembre, a raíz de la pandemia y de la crisis política que en un lapso de dos semanas hizo que el Perú tuviera tres presidentes .

Por otro lado, explicó que las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas exportadoras están comprometidas con la lucha contra la pobreza y la generación de puestos de trabajo descentralizados, pero necesitan un entorno confiable en el cual invertir y que se eliminen los sobrecostos existentes y las barreras que frenan su competitividad y las ponen en desventaja con respecto a sus pares de otros países.

“La situación de las micro y pequeñas empresas (mypes) es muy preocupante. El perjuicio que sufrieron ha sido grande, al punto de afectar su capacidad productiva. Recuperar su dinámica es difícil para la gran mayoría”, acotó.

Fischer opinó que las cifras de diciembre tampoco serían muy diferentes debido a la complicada situación sociopolítica que recrudeció ese mes por la toma de las carreteras en Ica y La Libertad, entre otras regiones.

En el undécimo mes del año, los envíos ascendieron a 3.492 millones 304 dólares. Los tradicionales (2.170 millones 572 mil dólares) se contrajeron en 18,7%. Entretanto, el agro tradicional (8%) fue el único en cerrar en azul en este rubro. Se observó una caída de 76,5% en la pesca, de 70,7% en el petróleo y gas natural y de 11,2% en la minería.

En cuanto a los no tradicionales (1.321 millones 732 mil dólares), se incrementaron en 7,4% por el buen desempeño de la agroindustria (14,2%), de la química (9,8%), la pesca (CHD, 11%), minería no metálica (8,2%), metalmecánico (6%), varios (14,9%) y textil (23,1%). Sin embargo, eso no impidió que cierren en rojo en el acumulado. Preocupa la situación de actividades como las confecciones, siderometalurgia y maderas, que en noviembre cerraron en negativo.

Acumulado

El gremio exportador también detalló que, entre enero y noviembre de este año, los despachos nacionales (35.014 millones de dólares) cayeron en 16,1%. Los primarios (23.555 millones de dólares) retrocedieron en 19,5% y los no tradicionales (11 millones 432.000 dólares), en 8,1%.

La minería (menor demanda de cobre, oro, hierro, zinc, plomo), pesca (harina de pescado), petróleo y gas natural, y agro (café) cayeron en 15,6%, 22,7%, 55% y 3%, respectivamente. Sus mercados más importantes fueron China, Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur y Japón.

Los productos con valor agregado (11.432 millones de dólares) se contrajeron en 8,1%, a excepción de la agroindustria (cerca de 6.022 millones de dólares), que creció en 8,2%. Todos los demás retrocedieron: Químico (-5,4%), pesca para CHD (-19,5%), siderometalurgia (-29,3%), confecciones (-27,5%), metalmecánica (-20%), minería no metálica (-28,2%), textiles (-28%), maderas (-25%) y varios (-34,2%).

Entre sus partidas más demandadas —en el top ten, seis fueron del sector agroindustria— estaban los arándanos, paltas, uvas, pota congelada y espárragos. Su principal mercado —al concentrar el 31% del total— fue Estados Unidos, seguido de lejos por Países Bajos, Chile, España, Ecuador, Colombia, Bolivia y China.

