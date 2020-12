Ley agraria: Comisión de Economía aprueba sueldo básico agrario en S/ 1.116 al mes

Tras diez horas de sesión y una dinámica confusa de votación, la Comisión de Economía del Congreso aprobó el dictamen de la nueva ley agraria, la cual –en palabras de los trabajadores– restituye la Ley Chlimper.

A detalle, el texto incluye un régimen laboral con una remuneración básica de S/ 930 más un bono del 20%, con lo que totaliza un sueldo básico mensual en S/ 1.116. A ello, se le deberá sumar la gratificación y la CTS.

La cifra es muy alejada a lo que los trabajadores habían solicitado (S/ 2.100). “Es una burla”, reiteró a este diario Susan Quintanilla, presidenta del Comité de Lucha de los Trabajadores de la Agroexportación de Ica.

Cabe señalar que cuando se votaba por el artículo 3 referido al componente laboral del dictamen, solo 5 de los 15 congresistas participaban activamente, entre ellos Lenin Bazán (accesitario), César Combina (Alianza para el Progreso), Ricardo Burga (Acción Popular) y Betto Barrionuevo (Desc. Democrática). En tanto, la mayoría no propuso ninguna modificación.

Respecto a la participación de los trabajadores en las utilidades, ganó la propuesta del congresista Burga: elevarlo desde el 5% de forma escalonada hasta el 10% para el 2028.

Cabe indicar que los empresarios habían planteado solo el 5% al 2031; y los trabajadores, hasta el 35% y así financiar el jornal de S/ 70 en las grandes empresas.

“Seamos empáticos con los trabajadores”, exhortó Bazán.

Desde Ica, Julio Carbajal, de la Federación de Trabajadores Agrarios, señaló que “no están a favor del artículo laboral aprobado”. Se mantienen a la expectativa de la votación en el Pleno, por lo que no aseguró si la Panamericana Sur se mantendría desbloqueada.

Por su parte, Alejandro Fuentes, presidente de AGAP, prefirió no emitir una opinión hasta tener la versión final del texto de la Comisión de Economía. “Es un tema muy relevante para el sector como para estar dando declaraciones sin tener el texto definitivo y el análisis del mismo”, mencionó. La misma respuesta obtuvimos de dos empresarios de Ica y Piura.

No obstante, Mario Salazar, presidente del directorio de Agroinversiones Chavín de Huántar, señaló que “nosotros teníamos un planteamiento de la remuneración básica más un bono no remunerativo del 15% (...) han fijado mínimos y ahora queda al acuerdo entre el trabajador y empresario que esos montos aumenten. Las empresas formales pagan en promedio S/ 1.500 - S/1.700, en función a la productividad, a ellos no les va a afectar la ley”. comentó.

Cabe indicar que el pleno del Congreso se llevará a cabo el lunes 28 de diciembre desde las 9:00 a.m., el punto prioritario por debatirse es la nueva ley agraria.

Se debe recordar que los trabajadores han dado plazo hasta el martes 29 de diciembre para que el Congreso tome una decisión sobre la nueva ley agraria.

Aportes a EsSalud

Respecto a los aportes a EsSalud se aprobó que sean tasas diferenciadas entre las pequeñas y grandes empresas.

Así, aquellas con más de cien trabajadores aportarán el 7% hasta el 2021, para luego subir escalonadamente al 9% el 2025.

Mientras que las empresas con menos de cien trabajadores –medianas y pequeñas– pagarían el 7% hasta el 2028, y posterior a eso, el 8%.

Cabe mencionar que en el régimen general las empresas aportan el 9%.

Régimen tributario del 10% hasta el 2031

Más de cinco nuevas propuestas se presentaron durante el debate en torno al nuevo régimen tributario en la agroindustria.

No obstante, se votó a favor de lo planteado por el parlamentario Ricardo Burga. Así, las empresas con ingresos de hasta 1.700 UIT pagarían una tasa de solo el 10% en impuesto a la renta hasta el 2031.

Mientras que aquellas con ingresos netos mayores a los 1.700 UIT, incrementaría su tasa de forma escalonada, tal como lo propuso el Ejecutivo: del 15% hasta el 2020, para subir al 20% del 2023 al 2024, del 25% desde el 2025; y finalmente, del 29,5% desde el 2028 en adelante.

Asimismo, las personas naturales o jurídicas que estén comprendidas en los alcances del dictamen podrán depreciar a razón de 20% anual, el monto de las inversiones en obras de infraestructura hidráulica y obras de riego. Se aplicaría hasta el 2025.

Reacciones

Anthony Novoa, presidente de la Comisión de Economía

“Hemos recogido casi el 80% o el 70% de la propuesta del Ejecutivo y de ahí, obviamente, nosotros también lo hemos mejorado para el bien de los trabajadores, así como hemos escuchado a AGAP”.

Susan Quintanillla, Comité de Lucha - Ica

“Exhorto al Congreso a escuchar a los obreros. El trabajo que tenemos es sacrificado y de alto riesgo. No puede ser que el Estado olvide al trabajador para hacer prósperas a las empresas”.

Lenin Bazán, congresista del Frente Amplio

“Este texto que han presentado es una copia del Ejecutivo que no recoge la propuesta de los trabajadores. Ya hemos perdido más de S/ 3 mil millones en exoneraciones tributarias a la agroindustria”.

Texto aprobado de la ley agraria. Infografía: La República

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía LR y recibe en tu correo electrónico, de lunes a viernes, las noticias más relevantes del sector y los temas que marcarán la agenda.