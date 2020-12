La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) elaboró un balance sobre la protección al consumidor correspondiente a este año, y en ella reflejó algunas prácticas negativas persistentes en estos tiempos de COVID-19.

Según la agrupación, el repunte de la actividad comercial online durante la pandemia vino de la mano con muchas deficiencias que recayeron en el consumidor, sumado a que los servicios financieros mantuvieron un comportamiento ajeno a la situación crítica del país, aprovechándose de las circunstancias para cobrar todos los conceptos que estaban a su alcance.

Respecto a las telecomunicaciones, Aspec detalla que tanto las clases online como el teletrabajo reflejaron que la velocidad de internet domiciliario era insuficiente .

’'En el peor momento de la crisis, los montos que vinieron en los recibos del servicio de electricidad se elevaron de modo dramático lo cual generó la protesta masiva de los usuarios’', agregan.

Los canales de atención tampoco fueron los adecuados – acotan - obligando a los consumidores a exponer su integridad formando colas en los locales de empresas de servicios públicos y financieras.

Otro punto crítico ha sido el abuso de posición de dominio y concertación de precios. Según Aspec, esto pasó con los medicamentos, el oxígeno, las clínicas y recientemente, los pavos de San Fernando; también la fusión de Makro a InRetail, en un marco donde no rige la Ley Antimonopolios.

Más daños

Por otro lado, recalcaron que la educación remota, tanto a nivel escolar como superior, careció de la mínima idoneidad, como lo reveló una encuesta difundida por Aspec, y pese a ello, los precios del servicio se mantuvieron elevados.

Cuestionaron que hasta el momento el Ministerio de Educación no ha expedido la norma referida a la devolución de los porcentajes de la matrícula en los casos de los padres que retiraron a sus hijos de las escuelas por no tener capacidad de pago y que no se ha implementado la quinta política pública consignada en el Código del Consumidor y referida a la educación del consumidor en la escuela. ’'Ya son diez años de retraso y seguimos contando’', precisan.

Aspectos positivos

La asociación destacó la emisión de bonos del Gobierno para paliar la crisis en los hogares ante el confinamiento e inactividad, así como los programas de garantías para que los consumidores que estuvieron al día en sus pagos hasta el 28 de febrero no sean afectados por las moras.