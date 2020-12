Inasistencia de siete congresistas deja en espera la ley agraria

A pesar de que miles de trabajadores del agro están a la espera de la nueva ley agraria, la irresponsabilidad del Congreso pudo más que sus pedidos y dejó sin quorum a la Comisión de Economía, que no pudo iniciar ayer su sesión virtual para debatir la nueva propuesta legislativa que regule las relaciones laborales, tributarias y asistenciales para el sector agroindustrial.

Y es que solo asistieron ocho miembros –entre titulares y accesitarios– de los 14 que lo conforman. Para iniciar la sesión se necesitaban nueve legisladores.

El vicepresidente de la Comisión, José Núñez, informó a La República que se reprogramó la sesión para mañana 26 de diciembre a las 9 de la mañana .

“Se ha quedado para el día sábado porque no creo que mañana [hoy] se vayan a conectar. Se convocó a sesión y no han ido, no creo que si se pone para mañana [hoy] la gente vaya a ir”, expresó Núñez Salas.

La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, expresó su malestar por lo acontecido en la Comisión de Economía y pidió más responsabilidad a los parlamentarios para cumplir con la demanda que piden los trabajadores del sector agrario.

“Es inaceptable que la sesión virtual de la Comisión de Economía se haya suspendido por falta de quorum y se siga postergando el debate del predictamen de ley agraria”, acotó la titular del Legislativo.

Por su parte, la premier Violeta Bermúdez calificó de “lamentable” la actitud del Congreso y que se haya suspendido el debate por falta de quorum y se siga postergando el debate del predictamen de la ley agraria.

La propuesta que iba a plantear la Comisión de Economía en la sesión recogía varios apuntes del Ejecutivo. Tal es así que se establecía un jornal básico de S/ 930 más una bonificación especial por trabajo agrario (BETA) del 20% sobre el jornal, siempre y cuando el trabajador labore más de cuatro horas diarias. Las gratificaciones y CTS equivaldrían a 16,66% y 9,72% de la remuneración básica, respectivamente.

“Lo trabajadores han pedido S/ 70, aquí se está estableciendo un incremento del 20% no remunerativo. El costo de jornal diario sería de S/ 56; si tenemos en cuenta que la remuneración que tenían era S/ 39, se han aumentado S/ 17 con gratificación y CTS”, explicó José Núñez.

El texto que se discutirá mañana también establece que en caso el tiempo trabajado exceda la jornada diaria o semanal se considerará sobretiempo y deberá abonarse un recargo, el cual para las dos primeras horas no debe ser menor al 25% por hora, calculado de la remuneración diaria, y 35% para las horas restantes. Asimismo, los trabajadores del sector agrario participarán del 5% de las utilidades.

Beneficios tributarios escalonados

La comisión propone que las empresas con ingresos menores a 1.700 UIT paguen 15% de Impuesto a la Renta hasta el 2027, mientras que entre el 2028 y 2030 pase a 20%. A partir del 2031 sería de 29,5%. Las empresas con ingresos mayores a 1.700 UIT pagarían 15% hasta el 2022, un 20% entre 2023 y 2024, y una tasa de 25% entre 2025 y 2027.

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía LR y recibe en tu correo electrónico, de lunes a viernes, las noticias más relevantes del sector y los temas que marcarán la agenda.