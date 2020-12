Nueva ley agraria en incertidumbre ante falta de acuerdos

Con 25 votos a favor, 43 contra y 46 abstenciones, el Pleno del Congreso de la República no llegó a un acuerdo sobre el texto final de la nueva ley agraria.

Ante ello, tras dos días de debate, el Parlamento decidió que el proyecto de ley sea derivado a la Comisión de Economía para que se elabore un dictamen consensuado.

En tal sentido, Anthony Novoa, presidente de dicha comisión, se comprometió a que en una semana tendrán el nuevo texto sustitutorio sobre la nueva ley agraria.

“Consideramos que debe ser en un plazo de una semana, pero estamos desde el día de hoy haciendo las programaciones necesarias para que mañana mismo empecemos con los debates y las mesas de diálogo y trabajo con todos los involucrados”, dijo Novoa.

Descontento

Paulina Velásquez, secretaria general de Fentagro, lamentó la actitud del Parlamento y anunció que se reunirá con más organizaciones para decidir las acciones que se van a tomar en vista de que aún no hay una ley agraria.

“No estamos de acuerdo con la actitud que ha tomado hoy día [el Congreso]. Estamos coordinando con los de Piura y La Libertad sobre qué medidas vamos a tomar”, declaró Velásquez a La República.

Agregó además que el Parlamento no recogió ninguna de las propuestas planteadas por los trabajadores a pesar de que se les brindó toda la información de lo que sucedía en el campo.

Recordó que los trabajadores del sector demandan un jornal de S/ 62, además del pago de gratificación y CTS, así como participar de las utilidades generadas por las empresas agroexportadoras.

Julio Carbajal, presidente del Frente de Trabajadores de Ica, señaló a un medio local que bloquearán la carretera por la postergación de la aprobación de la nueva ley agraria. “Es la única manera de hacernos escuchar, hacernos sentir”, dijo.

Por su parte, Clímaco Cárdenas, presidente de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), expresó su malestar porque finalmente no se tomó en cuenta la opinión de la comisión multipartidaria que se creó para la elaboración de la nueva ley agraria, puesto a que los textos que se debatieron fueron el de la Comisión del Trabajo y el de Economía.

Asimismo, expresó que el proyecto debía ser derivado a la Comisión Agraria, ya que es una ley sectorial.

“Va a ser más de lo mismo el que vaya a la Comisión de Economía porque no conocen la naturaleza de nuestra actividad, no son especialistas. Diez veces más importante hubiera sido que vaya a la Comisión Agraria, porque es una ley de promoción agraria... ¿o no lo es?”, cuestionó Cárdenas.

El dirigente también anunció que en compañía de varias organizaciones saldrán a manifestarse porque sin una ley agraria se está perjudicando la producción agropecuaria formal.

En tanto, Alfonso Bustamante, director de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), indicó que ha sido una buena alternativa que el proyecto vaya a una Comisión para que así se pueda nuevamente llamar a las actores del sector y elaborar una norma consensuada. “Espero que este plazo adicional y en esta Comisión de Economía llamen a los actores”, acotó.

El texto sin consenso

La última propuesta que se debatió y finalmente no obtuvo los votos suficientes para su aprobación establecía que la remuneración básica agraria (RBA) estaría compuesta por un sueldo de S/ 930 más un bono especial por trabajo agrario (BETA), equivalente al 50% de la RMV.

Es decir, la RBA iba a ascender a S/ 1.395 siempre y cuando el trabajador labore más de cuatro horas. Además, se había propuesto que la CTS y las gratificaciones equivalgan a 9,72% y 16,66% de la RBA respectivamente. También se planteó que los trabajadores del sector agroindustrial y agroexportador puedan participar del 5% de las utilidades.

Por el lado tributario, se había planteado que los beneficios se eliminen de manera progresiva, pasando del 15% de Impuesto a la Renta actual al 29,5% en 7 años. Así como restituir el aporte del 9% a Essalud a las empresas que tienen más de 100 trabajadores.

La clave

Insistencia. Hoy a las 9 de la mañana habrá Junta de Portavoces. Fuentes del Congreso alertaron que en esta reunión las bancadas de Podemos Perú, UPP y Nueva Constitución persistirían con pedir la censura de Mirtha Vásquez, titular de la Mesa Directiva.

Reacciones

Paulina Velásquez, Fentagro

“Qué pena que los congresistas no nos hayan hecho caso. Estaremos tomando otras medidas más drásticas. No sé qué interés hay ahí, hacen más caso a los empresarios que a los trabajadores”.

Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro

“Va a ser más de lo mismo que vaya a la Comisión de Economía porque no conocen la naturaleza de nuestra actividad. Que vaya a la Comisión Agraria, porque es una ley de promoción agraria... ¿o no lo es?”.

Anthony Novoa, Comisión de Economía

“Consideramos que debe ser en un plazo de una semana. Estamos desde hoy (ayer) haciendo las programaciones para que mañana (hoy) empecemos con los debates y las mesas de diálogo y trabajo con los involucrados”.

Alfonso Bustamante, director de AGAP

“Es una buena alternativa porque el apresuramiento con el que se pretendía aprobar un proyecto tan importante en el Pleno faltaba debate y la participación del sector empresarial y los trabajadores”.

