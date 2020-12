Algunos beneficios para acceder al programa Techo Propio, que fueron establecidos durante el estado de emergencia a causa del coronavirus, se extenderán hasta el próximo año. Uno de ellos es el valor del Bono Familiar Habitacional (BFH), subsidio que entrega el Estado para las personas que adquieran o construyan su vivienda con el programa Techo Propio del Fondo Mi Vivienda. El gerente general de la entidad, José Carlos Forero, indicó que el monto del BFH se mantendrá en 37.625 soles. Antes de la pandemia, el valor era de 34.400 soles.

Otro de los beneficios que también se ampliarán es la exoneración del requisito del ahorro para acceder al programa Techo Propio que debía tener cada familia. Aunque, Forero explicó que se otorgará esta última facilidad en función de la evaluación que haga la entidad financiera.

Para acceder a este programa, los interesados deben conformar un grupo familiar, no haber recibido otro apoyo del Estado, tener un ingreso familiar que no debe exceder los 3715 soles y no tener otra vivienda, terreno o aires independizados. Con respecto al Bono del Buen Pagador que es el subsidio que se entrega en el Nuevo Crédito Mi Vivienda, Forero indicó que aún no hay disposición del Ministerio de Vivienda de prorrogar los beneficios.

Proyecto en Yura

En Arequipa, hay dos proyectos inmobiliarios que se desarrollan con el programa Techo Propio. Uno de ellos, Lomas de Yura, ayer presentó sus primeras viviendas construidas que comenzarán a ser entregadas a sus propietarios en abril de 2021.

Este proyecto se localiza casi en la salida de Arequipa, consta de 7 etapas con 2052 viviendas. Por ahora, están en la primera etapa que tiene 288 viviendas, 248 casas y 40 departamentos. De estas, 106 están con los beneficios del programa Techo Propio, la construcción es de 35 metros cuadrados (m2) en un terreno de 90 m2 con un precio de 85 700 soles. Los departamentos son de 46 m2 por un precio de 107 mil soles.

También hay disponibilidad de propiedades con el Nuevo Crédito Mi Vivienda con un área construida de 42 hasta 93 m2. Los precios oscilan entre los 137 mil y 339 mil soles.