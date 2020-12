MINEM incumple con la sentencia de la Corte Suprema sobre distorsión en mercado eléctrico

A poco de cumplirse cuatro meses de que la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema derogue el Decreto Supremo 043-2017-EM que distorsiona el mercado de venta de energía eléctrica, en perjuicio de los usuarios por hogar, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) sigue demorando en solucionar el problema.

La desidia del MINEM provoca que se mantenga la distorsión de precios en el mercado, con lo cual las familias peruanas sigan subvencionando, con un recargo en su recibo mensual, la energía que consumen las más grandes empresas del país.

Adicionalmente, Electroperú y el Fondo Consolidado de Reservas (FCR) del Sistema Nacional de Pensiones perderán otros 100 millones de soles este año, en beneficio de unas pocas empresas generadoras de energía eléctrica.

Lavada de manos

Después que la Corte Suprema notificó su sentencia, el MINEM solicitó una aclaración y, a continuación, presentó una Acción de Amparo contra los jueces supremos . Ambos recursos ya fueron rechazados por el Poder Judicial al considerar que solo se busca extender el debate judicial e incumplir lo ya se ha resuelto en el proceso regular.

En el ínterin, el Ministerio publicó un anteproyecto de nuevo Decreto Supremo que, más allá de recoger las opiniones del público, sin plantear una solución a la distorsión, parece un nuevo intento de no solucionar nada.

El anteproyecto traslada el problema al Comité de Operaciones Económicas del Sistema Interconectado (COES) y al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), para que ellos evalúen lo que sucede en el mercado mayorista de venta de energía eléctrica.

”Lo que hace el MINEM es una lavada de manos para no pelearse con los operadores. Ellos siempre han normado la forma en que se deben establecer los precios, pero en lugar de eso dice que lo haga el COES, esto es las empresas generadoras, y que el Osinergmin, supervise”, señala el consultor en temas energéticos, César Gutiérrez.

Precisa que no se trata de fijar precios sino de establecer la forma, el cómo los operadores deben establecer los precios, que es lo que está mal en el decreto anulado por la Corte Suprema y que es causante de una arbitrariedad y de la distorsión.

El Decreto Supremo 043-2017 permite que las generadoras eléctricas que utilizan gas puedan declarar ante el COES que el gas que utilizan para su producción tiene un valor cercano a cero, lo que no es real a simple vista de todos.

Distorsión

De esa manera distorsionan los precios al fijar un precio barato para la energía eléctrica que el COES comercializa a unas 2000 grandes empresas nacionales, entre bancos, centros comerciales, minas y otras industrias que consumen unas 900 veces mínimo, lo que gasta en promedio un hogar peruano.

De esa manera, Enel Generación, Engie Generación y Kallpa Generación que generan la distorsión, logran que su energía se despache primero, compran los excedentes baratos y los vuelven a vender. Ganancia para ellas, pero perjuicio para el resto de participantes.

Por un lado, Electroperú, y a través de ellos el Fondo Consolidado de Reservas (FCR) del Sistema Nacional de Pensiones, pierden unos 100 millones al año, pues la empresa eléctrica estatal está obligada a comprar a precio real la energía que generan las hidroeléctricas, que luego debe vender barato en el COES.

Luego, están los 7,7 millones de usuarios por hogar que deben pagar, por acuerdo del Estado, un costo adicional en su recibo de luz para subvencionar a las generadoras con energía renovables, que no pueden vender a precio competitivo la energía que producen utilizando la luz solar o el viento. La distorsión comenzó el 2017, después de la venta a largo plazo, 10 años, y un mayor valor de la energía para los hogares.

Proyecto incumple la sentencia

La sentencia que dictó la Sala Constitucional y Social en una acción popular tiene autoridad de cosa juzgada. El 2 de noviembre último, la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima requirió al MINEM que cumpla con su ejecución, en un plazo de cinco días.

Dicha sentencia dispone que el Estado cumpla con regular el mercado de acuerdo con el Decreto Supremo N° 039, pues no se justifica que el MINEM permita que las generadoras que utilizan gas puedan declarar costos cercanos a cero no reales, lo que otras empresas no pueden realizar.

Sin embargo, el proyecto de Ley con el que se pretende reemplazar el 043-2017 no cumple los lineamientos que estableció la Corte Suprema para evitar la arbitrariedad y la distorsión de precios, advierte un análisis realizado por el Estudio Monroy Gálvez.

Anota que dicho proyecto no prohíbe el tratamiento diferenciado que el COES hace entre las generadoras que utilizan gas de las generadoras con diesel, hidroeléctricas o renovables. Esto permitiría que un pequeño grupo de empresas siga declarando costos mínimos no reales, con lo cual se mantiene la distorsión de precios en el mercado de ventas a corto plazo.