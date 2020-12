Exportaciones de kiwicha se quintuplicaron en tan solo un año

Tesoro de los Andes. Entre enero y noviembre del 2020 nuestro país exportó 1 679 717 kilos de kiwicha (Amaranthus caudatus) por un valor FOB de US$ 5 226 252.

Estas cifras revelan un notable incremento desde los 413.752 kilos exportados en igual periodo de 2019 por un valor entonces de US$ 1 164 515.

De acuerdo a un informe de Agrodata Perú, el principal destino de estos envíos en el periodo correspondiente a 2020 fue Japón, donde se lograron colocaciones por US$ 1 237 260.

A continuación se ubicaron Estados Unidos con US$ 1 236 971, Brasil con US$ 540.066, Alemania con US$ 400.510, Emiratos Árabes Unidos con US$ 295.355, Nueva Zelanda con US$ 165.820, Chile con US$ 158.485, Arabia Saudita con US$ 150.205 y Rusia con US$ 145.521, entre otros.

Entre las principales empresas exportadoras del rubro se posicionaron Villa Andina SAC con ventas por US$ 836.368, Agrofino Foods SAC con US$ 746.367, Interamsa Agroindustrial SAC con US$ 516.452, Vínculos Agrícolas SAC con US$ 499.668, Alisur SAC con US$ 342.286 y Andes Alimentos & Bebidas SAC con US$ 305.840, entre otros.

Kiwicha, 4.000 años de poder ancestral

La kiwicha, considerada por la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos como “ el mejor alimento de origen vegetal para el ser humano ”, está presente en países como Ecuador, México, Guatemala y Perú. En este último, habría sido sembrada y manipulada hace 4.000 años por la cultura Inca.

El grano de kiwicha contiene calcio, fósforo, hierro, potasio, zinc, vitamina E y completo de vitamina B. Su fibra, comparada con la del trigo y otros cereales, es muy fina y suave, por lo que incluirla en la alimentación diaria puede traer grandes beneficios para la salud.

¿Qué es FOB?

FOB (del inglés Free On Board, “Libre a bordo, puerto de carga convenido”) es un incoterm —una cláusula de comercio internacional— que se utiliza para operaciones de compraventa en las que el transporte de la mercancía se realiza por barco, ya sea marítimo o fluvial.

