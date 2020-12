Hernán Lanzara: “Lucha contra la corrupción tiene que ser todos los días”

Hay corrupción en el país en todo ámbito. ¿Qué hacer?

Es un mal endémico que no solo afecta la parte económica, sino que, con la falta de valores, el prestigio y reputación de empresas e instituciones. Socava la democracia y genera empobrecimiento de la población. La Contraloría estimó para el 2019 unos S/ 23 mil millones de pérdida para el país por corrupción. Ese dinero podría haberse usado para construir 110 hospitales y 230 centros de salud. Se afecta a la población que necesita de los servicios del Estado.

El 9 de diciembre fue el Día Internacional contra la Corrupción. ¿Fue un día para celebrar?

Más que celebrar, es un día que no hay que olvidar. Sirve como señal en el calendario, porque la lucha contra la corrupción tiene que ser todos los días. Un día que nos permita reflexionar y ver de qué manera los distintos sectores, público y privado vemos cómo hacer para disminuir el impacto de esta pandemia y cáncer social que es la corrupción.

¿Qué hacer desde el sector privado?

Buscamos generar una cultura de integridad, de ética y es un trabajo de largo plazo. Las normas, las sanciones, los esquemas de denuncia deberían perfeccionarse para proteger la integridad de los denunciantes y de sus empresas. Y la educación ocupa un espacio importante, porque si no se comienza desde la base, en la familia, en los colegios, no se podrá avanzar. Hemos revisado el currículo del ministerio y hay muchos temas dedicados a la integridad y valores. Hay muchas instituciones como la Fundación Mohme, el Instituto de Estudios Peruanos, las universidades, pero mientras no se interiorice en la familia, que es donde las personas adoptan los comportamientos, no vamos a tener mayor éxito.

¿Cómo trabajarán con las entidades educativas?

Queremos hacer un sembrado de semilla para el largo plazo y hacer un trabajo con las instituciones que hacen control y supervisión para asegurar que haya un adecuado sistema de denuncia y protección de denunciantes. Que las empresas se autorregulen y adopten procedimientos de cumplimiento y prevención de delitos, que permitan a la larga a las empresas tener mayor valor. Muchas empresas aún no terminan de entender lo que es la integridad como un valor para poder dar mayor posicionamiento a sus empresas y negocios, a la larga es una inversión que les va a redituar positivamente.

¿Desde el lado empresarial, se hizo un mea culpa tras los casos Lava Jato, el Club de la Construcción, entre otros, que arrastró no solo a expresidentes sino también a ministros y demás funcionarios públicos?

Las instituciones, que en su momento estaban vinculadas al tema, salieron a dar su palabra. En el caso de la CCL, hacia la interna fue hacer una revisión de nuestro padrón de asociados y en su momento el consejo directivo tomó la decisión de separar o poner a un costado a las empresas que estaban involucradas. Dentro de la Cámara tenemos un gremio de construcción e ingeniería que se constituyó en un importante elemento para buscar que haya integridad y promoverla entre las empresas. Sus miembros acreditaron buen comportamiento y promueven prevención y realizan auditorías permanentemente.

Hicimos un sondeo rápido entre los seguidores de La República. La pregunta era: ¿la corrupción debe combatirse desde el sector empresarial? La gente respondió: sí: 82%, no 18%. ¿Qué opina de este resultado?

Es muy bueno que un porcentaje alto tenga en cuenta que el sector privado también tiene un rol importante. Desde la CCL estamos trabajando con otras áreas de la propia entidad, estamos revisando todos los currículos respecto a propiciar una cultura de valores. Desde el sector privado creemos que se debe propiciar un cambio cultural.

¿Cuál es su recomendación a las familias y profesores?

A las madres y padres, procurar que desde su casa se honre la ética y la honradez. Es lo primero. No celebrar lo que es inadecuado porque puede tener consecuencias. A los profesores, es importante instruir; pero, más allá de ello, hay que propiciar un cambio de cultura y eso pasa por forjar nuevos ciudadanos. Ello implica inculcar valores en su población estudiantil. Si familia y escuela se unen, hay una buena base para construir una cultura de integridad de cara al tercer centenario.

