Techo Propio: amplían beneficios para adquirir casa propia hasta el 2021

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) dispuso la prórroga de las medidas para facilitar el acceso a las familias a una vivienda a través del programa Techo Propio. Previamente, estas medidas se mantenían hasta fines de este año, pero fueron ampliadas debido al estado de emergencia.

Mediante el Decreto Supremo N° 016-2020-Vivienda, publicado en el diario oficial El Peruano, se prorrogó la exoneración del requisito del ahorro para acceder al programa Techo Propio. Esta se aplicará en las modalidades de construcción en sitio propio y adquisición de vivienda nueva.

La norma también dispone la extensión de la vigencia, hasta el 31 de diciembre del 2021, de los valores especiales del Bono Familiar Habitacional (BFH) también en las modalidades de construcción en sitio propio y adquisición de vivienda nueva. Este monto es un subsidio directo que otorga el Estado a una familia como premio a su esfuerzo ahorrador, por única vez. Además, el dinero es no reembolsable, es decir que no se devolverá, pero no se entregará directamente al beneficiario. En este caso, el bono se otorga a través de la entidad técnica autorizada por MiVivienda, que se encargará de la edificación.

El valor del bono varía de acuerdo a la modalidad a la que la familia postule. Por ejemplo, para comprar una vivienda es S/ 37.625 (antes era S/ 34.400), para construcción es S/ 25.800 (anteriormente S/ 23.435) y para mejorar la vivienda se mantiene en S/ 9.890.

Techo Propio está dirigido a las familias de menores recursos económicos. Esto debido a que no se necesita un ahorro obligatorio que se solicitaba antes de la pandemia. Así también, generar una demanda inmobiliaria e incentivar la reactivación económica.

Oficinas en Arequipa

El Fondo Mivivienda tiene oficinas de inscripción y consultas en las municipalidades distritales de Sachaca, Cerro Colorado, Cayma, Yura y Paucarpata.

Para evitar las aglomeraciones las personas interesadas también pueden llamar a la línea gratuita 0800-12200 y realizar sus consultas.