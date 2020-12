Gremio de cines critican distanciamiento de 2 metros entre butacas

El Ejecutivo publicó el protocolo de seguridad para el reinicio de actividades de los cines. Pese a ello, la Asociación Nacional de Salas de Cine (Anasaci) criticó los aspectos sobre el distanciamiento de 2 metros entre butacas y la prohibición de la venta de alimentos y bebidas.

Para el gremio de cines, las medidas llevan a que las cadenas no sean sostenibles y pueda terminar en la quiebra de las empresas.

“Bajo estas condiciones, reabrir los cines no es sostenible para ninguna cadena. No solo porque con esta restricción de distancia el aforo se reduce a menos de un 25%, sino también porque esta industria no se puede sustentar sólo con la venta de entrada”, indicó Mónica Verdeguer, presidenta de Anasaci. Por ello, solicitó que el Gobierno reconsidere ambos puntos del protocolo.

Consideraron que un aforo del 50% garantiza que el tránsito sea fluido y no hayan aglomeraciones entre asistentes.

Además, la asociación explicó que el ingreso de entradas se divide en un 50% al distribuidor de la película, por concepto de derechos de autor, y en adición al 18% del IGV. Además, se paga un 10% de impuesto municipal a los espacios públicos. “Con el ingreso remanente, las cadenas de cines deben cubrir tanto sus costos operativos. Sin la venta de alimentos y bebidas, esta estructura de costos es insostenible para las cadenas de cines”, sostuvo el gremio.

La asociación congrega a los cines Cinemark, Cineplanet, Cinépolis, UVK, Cinestar, Movietime y Cinerama.