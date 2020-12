Arequipa: según Red Muqui agricultura es más rentable que minería en Islay

El estudio elaborado por la Red Muqui señala que el sector agropecuario y pesca artesanal del valle de Tambo, en Islay, tiene más réditos ante la eventual explotación de los yacimientos de cobre de Tía María de la empresa Southern. El proyecto se encuentra suspendido a falta de licencia social.

El documento titulado “Riesgos y potencialidades del valle de Tambo en tiempos de la COVID-19 y reactivación económica”, analiza los costos beneficios de ambos sectores productivos. Se ubica en el escenario de potenciales impactos de Tía María a su entorno. “Se habla mucho de la inversión minera, pero no de las potencialidades de Tambo. Demostramos que el agro es más rentable”, dijo el presidente de la Red Muqui, Jaime Borda.

Entre los riesgos el estudio estipula la pérdida de empleo y de producción agrícola. Los 4 distritos que conforman el valle (Cocachacra, Punta de Bombón, Dean Valdivia y Mejía) generan 11 072 puestos, 5 140 en el sector agropecuario y de pesca artesanal. Sus remuneraciones llegaron a los US$ 26.9 millones en el 2019. Mientras que sus ingresos agrícolas anuales superan los US$ 23.9 millones. En total US$ 50.6 millones.

En paralelo señalan que por el canon y regalías llegarían a los US$ 50.27 millones anuales, pero que se deberán distribuir entre las entidades de influencia directa, gobierno regional y municipalidades. El autor del estudio, Juan Aste Daffós, sostiene que se va a desplazar a estas actividades por el “potencial impacto” en el recurso hídrico. Indicó que la generación del empleo será menor a lo que genera el agro.

Entre las propuestas está la anulación del proyecto. Aste indicó que es complicado, pero en una situación excepcional se podría suspender indefinidamente Tía María. “El estado tiene que hacer un giro de 180 grados para generar otras oportunidades laborales: parar un poco la minería que paguen más impuestos y diversificar otras actividades”, indicó.