Tarifa promedio diaria en hoteles de Lima Metropolitana cayó a 247 soles

En un año marcado por la crisis generalizada a causa de la COVID-19, el mercado hotelero – ligado al turismo, una de las actividades más golpeadas – registró una caída en sus indicadores. Por ejemplo, la Sociedad Hoteles del Perú (SHP) adelantó que, para este año, la Tarifa Promedio Diaria se ubicó en 247,83 soles y la Tasa de Ocupación, en 30,8% en los establecimientos de Lima Metropolitana.

En comparación al año pasado, se observa un desplome de casi la mitad en ambos componentes que miden el desempeño de los hoteles, considerando que se situaron en 415,77 soles y 60,7%, respectivamente. La SHP, sin embargo, es consciente que durante los últimos meses se ha evidenciado una recuperación impulsada por la demanda local, traducida en una mayor competitividad hacia clientes como grupos corporativos, nuevas tendencias tipo coliving y el ocio de fin de semana.

Además, con la reapertura de las fronteras comerciales y reactivación del turismo para reuniones, eventos y espacios como los spa, ambos indicadores continuarían su camino de recuperación hacia el año entrante, estimado en 305,21 soles como tarifa diaria y una ocupación de 52%.

Desde la SHP piden un mayor soporte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, así como la creación de leyes de emergencia que ’'provea mecanismos financieros, tributarios y laborales’' para que el turismo se recupere, según su presidente, José Koechlin.

Impacto

Luis Barboza, General Manager del Westin, estimó que el sector hotelero sufrió un desplome de 78% en lo que concierne a ingresos , y en cuanto a la fuerza laboral – distribuida entre la hotelería, turismo y agencias de viaje, principalmente – lo hizo en cerca del 50%. Barboza destacó que el sector turismo aporta cerca del 10% a la PEA.

’'Es decir, de cada cien trabajadores, diez pertenecían al sector (…) Ahora, en números directos, por cada cien solo se generan cinco puestos’', estimó.

Proyecciones pese a estragos

Según la Sociedad Hoteles del Perú, la inversión hotelera desde este año a 2024 demandará una inversión total de US$ 772.510.000. Los proyectos se ejecutarán en distritos como Miraflores, San Isidro, Surco, Lima Centro y Callao. Cabe recordar que la mayoría ya está en etapa de construcción.

En Miraflores se construirán 3.633 habitaciones repartidas en 24 proyectos, con un costo total de US$ 543 millones, mientras que en San Isidro, 1.257 habitaciones en 8 proyectos, con un monto de inversión total de US$ 152.910 millones. En Lima Centro y Callao, aún se estudia ejecutar dos hoteles, con un total de inversión de US$ 8 millones.