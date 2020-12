Perú concretó exportaciones de fruta por más de $ 120 millones a Canadá

Entre enero y septiembre del 2020, las exportaciones de fruta de Perú a Canadá sumaron $ 122 millones, un incremento de 12,9% en comparación con similar periodo del año pasado.

De acuerdo a un informe de la consultora Fresh Fruit, los principales productos enviados en este tiempo por nuestro país fueron uvas frescas, con 27,2% de participación, y mandarina, con 17,2%.

En el caso de las uvas frescas, el valor exportado hasta septiembre fue de $ 33 millones, 14,3% mayor que en el 2019. Por su parte, la mandarina alcanzó los $ 21 millones, 20% más con respecto al año anterior.

De esta manera, el Perú se consolida como el séptimo proveedor de frutas de este mercado canadiense, con 3,3% de participación.

Los principales compradores de uva en Canadá fueron Star Produce Ltd., con 34% de participación, y North American Produce Buyers Ltd., con 23%. En tanto, los compradores del cítrico que destacaron en el país norteamericano fueron Loblaw Company Ltd., con 22% de participación, y Krown Produce Inc., con 21%.

Perú, un paraíso frutal para Canadá

Canadá es un mercado ideal para las empresas productoras y exportadoras de frutas gracias a que gran parte de su territorio permanece congelado más de 5 meses al año.

En consecuencia, la pequeña agricultura que ahí se desarrolla por periodos cortos de tiempo no se da abasto para atender la demanda alimentaria de más de 39 millones de consumidores potenciales, que en gran medida apuestan por la importación desde paraísos tropicales como el Perú.

Además, se calcula que más del 88% de los canadienses confían en que la alimentación y nutrición son claves para mantener un estilo de vida saludable.

El dato

Solo en los tres primeros trimestres del 2020, las importaciones de frutas por parte de Canadá sumaron $ 3.733 millones, lo que registró un crecimiento de 2,7% frente a lo alcanzado en igual periodo de 2019.

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía LR y recibe en tu correo electrónico, de lunes a viernes, las noticias más relevantes del sector y los temas que marcarán la agenda.