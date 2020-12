Ica: desabastecimiento y alza de precios en mercados tras paro agrario

Luego de cuatro días de paro agrario realizado por los trabajadores de la agroexportación, los principales mercados de la ciudad de Ica empiezan a desabastecerse. Algunos productos aumentaron más del 100% de su precio original.

“No están entrando las verduras, ni el perejil , espinacas, cebolla china y zanahoria”, refiere Tatiana Gutiérrez, comerciante del Mercado Modelo. Según comenta, el precio de la alverja de 3 soles ha aumentado hasta 8 soles el kilo. En el caso de la palta, de 7 a 13 soles. Las frutas también han sufrido un alza en sus precios: la pera, el plátano, la fresa y la piña ya prácticamente han desaparecido en los anaqueles de venta. “Dicen que hasta el lunes no habrá mercadería”, indica Gutiérrez.

El pollo es otro de los productos que se encuentra escaso. De 7 soles el kilo, hoy ya está a 14. Muchos de los comerciantes han decidido vender gallina y patos para poder ganar algo. “Es incontable lo que he perdido. Yo he trabajado en chacra, dejaba a mis hijos desde las 4 de la mañana hasta las 4 de la tarde, yo también fui explotada. Ahora tengo mi negocito y me siento más tranquila”, detalla Clara, vendedora avícola desde hace varios años.

Paro agrario Ica

En el caso del mercado de Santo Domingo, la situación es igual o peor. “Mi mercadería está varada en Pisco con 7 toneladas de huevo, cerca de 30.000 soles de pérdida”, señala Victoria Cano en medio de las bandejas vacías de este producto.

Pasajeros desesperados

Miles de pasajeros se quedaron atrapados y ya el dinero no les alcanza ni para comer. “Estamos con agua y galleta. El precio también, la oferta y la demanda es en contra nuestra. Hasta lo más baratito ya se duplicó. Ya no hay pollo, ya no hay lo necesario. Entonces, ¿qué vamos a comer?”, reclama Silvia Huargioglia, madre de familia que se dirigía a Arequipa.

Desde ayer vive de la caridad de algunos de los comerciantes del mercado de Santo Domingo en Ica. Ya no tiene dinero y las necesidades primarias como un simple baño o una nueva mascarilla se ha convertido en un lujo en medio de la protesta.

En Barrio Chino, uno de los piquetes más álgidos y donde varios buses se encuentran varados la situación es insostenible y ya varios transportistas han tenido que botar o regalar la mercadería que tenían.

El plato de comida que les vendían los lugareños ha aumentado de 10 soles a 15 porque manifiestan que este lugar ya estarían sintiendo los estragos del desabastecimiento. La situación sigue crítica y a la espera de una respuesta definitiva de las autoridades.