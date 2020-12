BVL cerró en verde con el S&P General en 0,83% tras devastador inicio

La Bolsa de Valores de Lima cerró la jornada del miércoles 2 diciembre en verde luego de una apertura en negativo. Al término de la sesión, su principal indicador, S&P Perú General, marcaba un alza de 0,83% y se situó en 20.313,85 puntos.

Por otro lado, el S&P Perú Select, donde cotizan las acciones de mayor liquidez y capitalización, subió hasta un 0,44% o 532,89 puntos.

Los sectores finalizaron de manera uniforme con ganancias para las finanzas (1,88%), industria (0,74%), minería (0,28%), servicios (0,26%), consumo (0,02%), electricidad (0,26%) y construcción (1,05%).

La bolsa capitalina inició la jornada en rojo en medio de las noticias sobre la aplicación de la posible vacuna contra la COVID-19 en el Reino Unido. Asimismo, había entusiasmo por activos más riesgosos, que mantenía al dólar retenido en un mínimo de 2 años y medio.

También se sumó las declaraciones de Joe Biden con el diario The New York Times, en la que advirtió que no retirará los aranceles a las importaciones chinas de manera inmediata.

Entre las acciones más cotizadas de la BVL, destacaron las subidas de Credicorp (2,22%), Buenaventura (0,94%), Aceros Arequipa (9,52%), Pacasmayo (0,33%), BCP (0,27%), Cerro Verde (1,89%) y Enel (1,56%).

Entre las caídas, se presentaron las de Alicorp (-0,14%), BBVA (-1,71%), La Pampilla (-1,59%) y Southern (-0,05%).

Con información de Reuters y EFE.