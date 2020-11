Supervisaron el 100% de cisternas que transportan GLP a granel en el país

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) informó que culminó la supervisión en campo del 100% de cisternas de transporte y distribución del Gas Licuado de Petróleo (GLP) a granel tras un intenso trabajo realizado a nivel nacional para verificar presencialmente el cumplimiento de normas técnicas y de seguridad en el transporte de combustible.

“En el país circulan 2.055 vehículos cisterna de transporte y distribución de GLP, los cuales están obligados a cumplir las normas vigentes del sector. Hemos inspeccionado en campo estas unidades para verificar que los componentes de hidrocarburos, como son el tanque, las válvulas, tuberías, mangueras y conexiones, tengan las debidas condiciones de seguridad, y que las cisternas cuenten, además, con póliza de seguros vigente, extintores, entre otros requisitos indispensables para esta actividad”, señaló Juan de Tomás, especialista senior de hidrocarburos de Osinergmin.

El trabajo de supervisión, sostuvo el organismo, se realizó en todo el territorio nacional a través de supervisores desplegados en todas las regiones y cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Añadió que se realizaron operativos en carreteras y puntos estratégicos de control, y se emitieron mandatos a los agentes de hidrocarburos para que las cisternas pongan a disposición sus vehículos para la respectiva supervisión y puedan acreditar el cumplimiento de las normas técnicas.

“Todas aquellas unidades que no pasaron satisfactoriamente la supervisión o no se pusieron a disposición han sido suspendidas, como tal no pueden realizar el transporte de GLP. Hemos enviado la relación de cisternas inhabilitadas a la Policía Nacional del Perú y de ser detectadas transportando o comercializando GLP, se aplicarán las medidas sancionadoras contempladas en la ley”, indicó el funcionario.

Además, informó que, en forma inmediata, se dispuso el proceso de reinscripción de todas las unidades en el Registro de Hidrocarburos de Osinergmin, requisito indispensable para poder operar con normalidad. Sólo podrán reinscribirse las unidades que han pasado satisfactoriamente la supervisión. El proceso de reinscripción se inició el 1 de noviembre y se realiza de acuerdo a un cronograma establecido.