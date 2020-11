Phishing: consejos para evitar el robo de nuestros datos o dinero

Entre enero y junio de este año la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional del Perú (Divindat - PNP) registró 1.412 denuncias de delitos informáticos, más de la mitad de las mismas tuvieron relación con operaciones o transferencias electrónicas de fondos no autorizados.

Estos casos fueron aumentando debido al estado de emergencia por la pandemia que inicialmente cerró diversos comercios, por lo que miles de peruanos incursionaron en las compras online.

Si bien el uso de canales digitales solucionó diversos problemas para muchos, también los expuso a los delitos cibernéticos como el phishing, un método en el cual el usuario brinda su información bancaria sin sospechar que el sitio web donde está navegando es falso.

Para evitar este tipo de situaciones incómodas se sugiere contar con un Seguro de Protección de Tarjetas que puede costar desde 10 soles al mes.

Eduardo Chávez de Piérola, gerente legal de la Asociación Peruana de Empresas de Seguro (APESEG) señaló que “tener un Seguro de Protección de Tarjetas es importante para salvaguardar tanto el dinero como los datos de las personas, sobre todo hoy en día que más personas compran online”.

¿Qué hacer ante el robo o hurto de tu tarjeta?

APESEG aconseja bloquear la tarjeta y llamar a tu entidad financiera donde fue emitida. Después de ello, realiza la denuncia policial dentro de las 48 horas, comunicarte con tu banco donde te asesorarán sobre los documentos que debes presentar y los siguientes pasos a seguir.

¿Cómo evitar ser víctima de un robo de datos o dinero?

Chávez de Piérola pide a los usuarios, que por estos días se han sumergido en las ofertas por el conocido Black Friday y el Cyber Monday para realizar sus compras navideñas, tomar en cuenta algunos consejos para que no seas una víctima más de los robos de datos y/o dinero.

- Analiza cuidadosamente las comunicaciones que recibas. Si te llegan ofertas, promociones, premios, etc. por WhatsApp, redes sociales, correo y teléfono, con links o archivos adjuntos sospechosos, evita abrirlos.

- Compra en sitios oficiales. Asegúrate que el sitio web al que ingresas sea un sitio oficial; asimismo, busca canales de comunicación oficiales y referencias.

- No compres online si no estás en una conexión segura. No es recomendable realizar compras conectado a redes wifi-públicas, siempre hazlo mediante redes domésticas.

- Revisa la dirección. Un sitio web seguro tendrá al inicio de su dirección “https” acompañado por el ícono de un candado o escudo.